Salvini e la dittatura del selfie | il nuovo ' blitz' di Tvboy a Roma

huffingtonpost

(Di venerdì 24 maggio 2019) Il ministro dell’Interno, sorridente, si affaccia al balcone. Con il suo gatto accanto, prende il telefonino in mano per farsi un. È ilmurales dello street artistcon protagonista Matteo. L’opera è apparsa nella notte, nel centro della città, vicino a piazza Venezia.A presentarla è lo stesso autore, sui social. “La mia ultima opera, ladel, via dei Polacchi”, si legge nel post.Non è la prima volta che l’artista dedica un’opera al vicepremier. Quasi un anno fa aveva disegnato il famoso bacio trae Di Maio, preludio dell’alleanza di governo. Poco dopo aveva raffigurato il leader del Carroccio nelle sembianze di un venditore ambulante. Pochi mesi fa, invece, protagonisti di un suo lavoro erano stati i due vicepremier e il presidente del Consiglio, in vesti ...

lucadecarolis : Salvini e la 'dittatura del selfie' a Roma #Salvini #Europee #selfie #murales - nenciafi : Blitz notturno di #Tvboy a Roma, nuovo murale dello street artist su Salvini: 'La dittatura del self… - annanamia : Otto e Mezzo, Matteo Salvini picchia durissimo sugli immigrati davanti a Lilli Gruber -