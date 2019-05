Salvini che sofferenza | ma mai con il Pd La parola ai militanti M5S

Elezioni : Salvini è ovunque e ora suoi post anti-migranti raggiungono anche i minorenni : La campagna elettorale ormai agli sgoccioli ha visto protagonista assoluto Matteo Salvini. Il ministro dell'Interno, non si è risparmiato e la sua agenda di oggi - diffusa dal suo braccio destro social Luca Morisi - ben documenta il suo presenzialismo sui media: tra tv e radio, solo questo venerdì, interverrà ben 10 volte. Senza contare qualche immancabile diretta Facebook. E, come ha sottolineato Repubblica, proprio su Facebook il leader del ...

Salvini taglia i fondi ai Comuni. Il Tar accoglie ricorso : spieghi perché : Pur non avendone titolo alcuno, Matteo Salvini decide di tagliare i fondi ai comuni per i servizi pubblici essenziali (asili nido, trasporti, assistenza sociale), ma il Tar del Lazio lo bacchetta. Oggi il tribunale amministrativo, con provvedimento d’urgenza, ha ordinato al Ministro dell’Interno di spiegare entro e non oltre trenta giorni sulla base di quali presupposti ha determinato e ripartito fra i quasi ottomila Comuni italiani ...

Migranti che dirottarono nave assolti per “legittima difesa”. Ora ricorso a Corte Strasburgo contro Salvini e Toninelli : Sono rimasti in carcere per 10 mesi con l’accusa di violenza privata, resistenza a pubblico ufficiale e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, additati dal ministro dell’Interno e da quello delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini e Danilo Toninelli, come “delinquenti”, “violenti dirottatori che dovranno scendere in manette”, “facinorosi da punire senza sconti”. Oggi, come ...

Sgarbi attacca i vescovi : 'Scandalo non è Salvini che bacia crocifisso - ma loro' : Si avvicina l'appuntamento con le elezioni europee. Un appuntamento che vorrà dire molto sia per l'Italia che per l'Europa. Si attende con ansia, ad esempio, di conoscere se davvero Matteo Salvini riuscirà ad acquisire sul campo quei risultati che, al momento, gli vengono riconosciuti da quasi tutti i sondaggi: ossia un consenso attorno al 30%. Un risultato strepitoso se si considera che, prima del suo avvento, la Lega viaggiava ben al di sotto ...

Cannabis Light : l’erba leggera che piace a tutti (ma non a Salvini) : Il signore anziano si sistema gli occhiali e incolla il naso al vetro: capire che cosa diavolo vendano lì dentro (Piante? Marmellate? Pappa per gatti?) non è facile se non hai dimestichezza con l’inglese né familiarità con l’inconfondibile profilo della foglia di marijuana, stilizzato nell’insegna. È un pomeriggio qualunque da Hemp Embassy a Milano, uno di quei negozi che vendono Cannabis Light e che Salvini ha promesso di chiudere «uno a uno», ...

Otto e Mezzo - sfregio di Lilli Gruber a Matteo Salvini : "Le sue sono promesse farlocche" : "Il famoso mazzo di fiori di scuse che mi aveva promesso non è mai arrivato: se tutte le promesse elettorali sono così farlocche come il mazzo di fiori per me, non sono messi tanto bene i suoi elettori". Lilli Gruber è spietata con Matteo Salvini, in collegamento da Milano a Otto e Mezzo del 23 magg

Striscione anti-Salvini a Salerno - l'indagato : ho detto ciò che penso : «Sono solo un cittadino che ha liberamente espresso il proprio dissenso. Non c?è nulla di precostituito dietro lo Striscione che assieme al mio amico Giampiero ho esposto contro la...

Formigli ospita Di Maio e sfida (ancora) Salvini : "Uno è venuto - l'altro sono due anni che lo aspettiamo" : Se Matteo Salvini torna dalla Gruber, Formigli risponde con Luigi Di Maio. Il Ministro dell’Interno diserta ancora Piazzapulita e scende alla fermata precedente, bissando l’ospitata a Otto e Mezzo dopo quella dell’8 maggio scorso.Un caso, o forse una provocazione per un vicepremier che manca dal programma del giovedì di La7 dall’autunno del 2017. Giorni di attesa che Formigli sembra contare pazientemente:prosegui la letturaFormigli ospita ...

Lega 49 Milioni - arriva l’accusa che non ti aspetti ai danni di Salvini : Salvini è stato nominato per la vicenda dei 49 Milioni della Lega, da Roberto Maroni «Cosa accadrà dopo il 26 maggio? Si chiuderà la Seconda Repubblica. Come la Democrazia Cristiana di fatto sparì dopo le elezioni del ’94, così potrebbe succedere a Forza Italia dopo le europee. Giancarlo Giorgetti ha un ruolo strategico, è l’uomo delle relazioni … Continue reading Lega 49 Milioni, arriva l’accusa che non ti aspetti ai danni di ...

Sergio Mattarella - i dubbi dietro lo stop al decreto Salvini : perché è sceso in campo : dietro il rinvio dell'ultimo Consiglio dei ministri alla settimana dopo il voto ci sono i dubbi di Sergio Mattarella che nessuno tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini è stato in grado di risolvere a proposito dei due decreti che speravano di approvare proprio prima delle Europee, cioè il dl Famiglia e

Prof sospesa - oggi l’incontro con Salvini. Il ministro : “Lavoro perché torni a scuola”. Gli studenti : “Non ci ha voluto parlare” : Di fronte alla prefettura di Palermo oggi era appeso uno striscione: “Libero pensiero”. Nel frattempo, dentro al palazzo, si stavano incontrando il ministro dell’Interno Matteo Salvini, il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti e la Professoressa Maria Rosa Dell’Aria. La docente dell’istituto palermitano Vittorio Emanuele III era stata sospesa dopo che i suoi studenti avevano pubblicato un video in cui ...

Farage - guastafeste per gli europeisti - ma anche per Salvini : Sic transit gloria Salvini (o Salvinis). Si fa presto a dire famiglia sovranista, tutti uniti contro Bruxelles, tutti guidati dal ‘capitano’ italiano Matteo Salvini. Ma la politica oggi va troppo veloce e succede che già nella stessa famiglia euro-scettica sta spuntando – o meglio ri-spuntando – un’altra ‘stella’ a far concorrenza al sovranista italiano. Non è Marine Le Pen, benché ...

Scuola : Salvini - 'non ho incontrato studenti per evitare polemiche da Sinistra' : Palermo, 23 mag. (AdnKronos) - "Figuratevi se fossi andato a parlare con gli studenti come avrebbe reagito qualcuno a sinistra. Vado all'apertura del prossimo anno scolastico. L'ho già detto alla professoressa. Ma oggi è la giornata dell'antimafia. Non volevo che ci fossero altre polemiche. La soluz

Falcone : Salvini - 'Fava e Orlando non hanno fatto sgarbo a me - non è giornata polemiche' : Palermo, 23 mag. (AdnKronos) - "E' stata una bellissima giornata. Io leggevo sfracelli. Mi dispiace per gli assenti. Se Fava e Orlando hanno deciso di non esserci, non hanno fatto uno sgarbo a Salvini. Condivido parola per parola l'intervento di Maria Falcone. Oggi è il giorno dell'unità nazionale c