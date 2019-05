Salmo finisce sulla copertina di una rivista di gossip | bestemmia su Instagram

liberoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2019) Non gli è piaciuto per nulla di finireprima pagina di unadie così, giovane big della canzone italiana, in una stories susi è lasciato andare e ha scritto una bruttissima. Il cantautore infatti ha pubblicato un post in cui si vede ladel se

weareafterhours : RT @gigi52335676: #Ossigeno Il mio rapporto con il rap italiano inizia e finisce con Terra di nessuno degli Assalti Frontali ma devo ammett… - gigi52335676 : #Ossigeno Il mio rapporto con il rap italiano inizia e finisce con Terra di nessuno degli Assalti Frontali ma devo… -