Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì) La grande purga dei liberal - Non l’ha fatta Trump, ma il MeToo. Giornalisti, editori, musicisti, intrattenitori. E’ stata una orrenda strag

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di Sabato 18 e domenica 19 maggio 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di sabato 18 e domenica 19 maggio 2019: La decisione di Steffy è se stessa e la propria bambina. La figlia, la sua famiglia e la carriera saranno più che sufficienti a renderla felice e a renderla un esempio per Kelly. Liam non riesce ancora ad accettare che Steffy abbia deciso di sposare Bill dopo quanto fatto dal genitore, che non vuole attorno a Kelly ritenendo la sua presenza tossica. Wyatt offre al fratello ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di Sabato 18 e domenica 19 maggio 2019 : anticipazioni puntata 1954 de Il SEGRETO di sabato 18 e domenica 19 maggio 2019: Fernando fa vedere a Maria la foto di Emilia e Alfonso, che testimonia il buono stato di salute dei genitori della ragazza… Elsa trova una chiave ma, proprio quando capisce quale scrigno essa apra, è in procinto di essere scoperta… Un falsario cerca di piazzare a Puente Viejo delle banconote false… Matias ha paura che il suo piano non vada in ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di Sabato 18 e domenica 19 maggio 2019 : anticipazioni puntata 720 di Una VITA di sabato 18 e domenica 19 maggio 2019: Arturo dichiara il suo amore a Silvia e le chiede di scappare insieme da Acacias, ma lei intende proseguire la missione sposando Zavala… Samuel vuole piegare la volontà di Blanca… Ursula consegna la falsa lettera a Samuel, il quale pensa che i due amanti vogliano incontrarsi. Il giovane Alday si prepara così ad affrontare il fratello Diego, progettandone la ...

MILANO - ALLERTA METEO ARANCIONE/ Sabato e domenica : temporali e grandinate : MILANO, ALLERTA METEO ARANCIONE diramata dalla Protezione Civile per le giornate di Sabato e domenica: rischio violenti temporali, grandinate e raffiche.

UNA VITA - anticipazioni puntata di Sabato 11 e domenica 12 maggio 2019 : anticipazioni puntata 714 di Una VITA di sabato 11 e domenica 12 maggio 2019: Samuel non intende dar seguito alla proposta di Ursula di uccidere Diego… Ursula non sopporta più il fatto che Blanca sia sempre spalleggiata dalle sue amiche e così decide di isolarla… Rosina rivela a Liberto che Flora non le appare felice insieme a Inigo… La situazione in miniera si aggrava sempre di più, le guardie hanno ormai aperto il fuoco e ...

Meteo weekend - arriva il ciclone artico : Sabato e domenica con pioggia - freddo e neve : Ultime ore di tregua dal maltempo per l'Italia. Da sabato infatti un vortice ciclonico di origine scandinava farà l'ingresso sulla Penisola portando un brusco calo termico ma soprattutto un carico di piogge temporali che interesserà prima le regioni settentrionali e poi, da domenica, anche il sud.Continua a leggere

Gli eventi culturali a Roma per il fine settimana di venerdì 10 - Sabato 11 e domenica 12 maggio : Piante vagabonde, alberi, giardini e frutti sono osservati, nominati e costruiti con una pluralità di punti di vista, con le lenti della scienza, l'interpretazione della storia dell'arte e un ...

Veneto - tra Sabato e domenica le anteprime del Festival della bonifica (2) : (AdnKronos) - Spazio anche all’arte, con la personale di Debora Antonello, “Terre d’acqua”, presente presso Sala delle Colonne del Municipio di Portogruaro. A concludere la prima giornata, infine, il suggestivo evento “Al magico borgo di Ca’ Corniani” (Caorle): dal borgo all’idrovora con carrozze e

Veneto - tra Sabato e domenica le anteprime del Festival della bonifica : Venezia, 6 mag. (AdnKronos) - Portogruaro, Caorle, Cavallino-Treporti, Fossalta di Piave, San Donà di Piave: saranno le città protagoniste dei numerosi eventi che sabato 11 e domenica 12 maggio anticiperanno la seconda edizione di TerrEvolute |Festival della bonifica, in programma dal 16 al 19 maggi

Sabato 4 e domenica 5 maggio - Paolo Cingolani per Pratiche corporee a Lecce : Con i suoi spettacoli' oltre 30 produzioni, ha girato il mondo' grazie all'universalità dell'arte poetica del movimento. In questi anni ha collaborato con artisti provenienti dai più svariati ambiti ...

Meteo - l’allerta della protezione civile per il weekend : MAPPE e BOLLETTINI per Sabato 4 e Domenica 5 Maggio : Meteo – Anche la protezione civile lancia l’allarme maltempo per il weekend, di cui i temporali odierni sono soltanto un piccolo assaggio. Il Settore Meteo del Centro Funzionale Centrale del Dipartimento Nazionale di protezione civile ha pubblicato i consueti aggiornamenti giornalieri dei BOLLETTINI di criticità Meteorologica nazionale e di vigilanza Meteorologica nazionale per Sabato 4 e Domenica 5 Maggio: emerge chiaramente il ...