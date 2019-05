Roma | nuovo blitz contro i Casamonica | perquisizioni ed arresti

Salvini e "la dittatura del selfie" : il nuovo 'blitz' di Tvboy a Roma : Il ministro dell’Interno, sorridente, si affaccia al balcone. Con il suo gatto accanto, prende il telefonino in mano per farsi un selfie. È il nuovo murales dello street artist Tvboy con protagonista Matteo Salvini. L’opera è apparsa nella notte, nel centro della città, vicino a piazza Venezia.A presentarla è lo stesso autore, sui social. “La mia ultima opera, la dittatura del selfie. Roma, via dei ...

Il nuovo laboratorio sulla cybersecurity di ZTE a Roma : Il giorno dopo la scoppio del caso Huawei, ZTE ha inaugurato un laboratorio dedicato alla cybersecurity a Roma. Il fornitore (provider in senso tecnico) di Rete, che l'anno scorso era stato bandito e poi ‘riabilitato' da Trump dopo una maximulta e sostanziose modifiche ai vertici, ha presentato alla stampa il suo terzo centro di sviluppo. Dopo formazione e ricerca, e in attesa del centro dedicato alla logistica (sempre a Roma), la compagnia ...

‘La stella di Geq’ è il nuovo toccante Romanzo di Parisi : È disponibile da qualche giorno il nuovo lavoro, uscito il 16 maggio, dello scrittore Mimmo Parisi, “La stella di Geq” (LFA Publisher, pag. 202). Il romanziere bolognese, come noto ai suoi fan, predilige per i suoi plot figure di protagonisti che con enorme tenacia riescono a guadagnarsi il proprio posto nel mondo. Comunque, il punto di vista dell’autore è lontano dal proporre – in questa narrazione come nelle altre di precedente pubblicazione – ...

"Cena Romana per nuovo governoSenza Salvini - con tutti gli altri" : "Nel privè di un ristorante romano si è parlato di un nuovo governo senza Salvini e con tutti gli altri a bordo. Anche senza controllare i servizi segreti, grazie ai camerieri noi Dc riusciamo sempre a essere più informati degli altri" Segui su affaritaliani.it

Totti nuovo direttore tecnico della Roma? La risposta dell’ex capitano giallorosso : Francesco Totti e i rumors sul suo nuovo possibile ruolo in casa giallorossa: il parere dell’ex capitano della Roma “Quello che è uscito sui giornali lo valuteremo, ancora non so niente“. Lo ha detto Francesco Totti, parlando delle voci che lo danno come futuro direttore tecnico della Roma, oggi nel corso della Hall of Fame del calcio italiano in cui l’ex numero 10 giallorosso è entrato a far parte. ...

Tumori : nuovo record per Race for the cure - in 100mila a Roma e Bari : “Abbiamo battuto anche la pioggia“, dichiara Riccardo Masetti, riferendosi al nuovo record di adesioni alla XX edizione della Race for the cure di Roma, la più grande manifestazione per la lotta ai Tumori del seno in Italia e nel mondo, organizzata da Komen Italia, che Masetti presiede. Oltre 81.000 iscritti solo nella città di Roma e 20.000 in quella di Bari. “La manifestazione ha avuto un apprezzamento che è andato oltre le ...

Internazionali d’Italia 2019 - pioggia incessante a Roma! Il nuovo programma e gli orari! : La pioggia ha rivoluzionato completamente il programma odierno degli Internazionali d’Italia. Si dovrebbe cominciare alle 15.00, ma le previsioni del meteo non danno buone notizie anche per il pomeriggio. QUESTO IL nuovo programma DI MERCOLEDI’ 15 MAGGIO ‼Revised‼ #ibi19 #tennis pic.twitter.com/arLYzDiTsP — Internazionali Bnl (@InteBNLdItalia) May 15, 2019 Internazionali D’ITALIA IN TV E STREAMING TORNEO ...

L’Alabama vieta l’aborto e a Roma compare un nuovo mega cartello Pro Vita : No all’aborto anche in caso di stupro e incesto. Il testo approvato dal Senato delL’Alabama, che era già passato alla Camera, è considerato il più restrittivo negli Usa dove è in corso l’approvazione di leggi in molti stati contro l’interruzione di gravidanza. Secondo la nuova legge, HB 314 approvata con 25 voti a favore e 6 contro, l’interruzione di gravidanza è possibile soltanto se si tratta di salvaguardare la salute della madre. I ...

Nuovo capo procura Roma - 3 nomi in corsa : La Quinta Commissione del Csm ha iniziato la trattazione della pratica sulla nomina del Nuovo procuratore capo di Roma, che succedera' a Giuseppe Pignatone, andato in pensione il 9 maggio scorso. Su 13 magistrati che avevano presentato domanda, la 'rosa' dei candidati favoriti contiene tre nomi, quello del capo della procura di Palermo, Francesco Lo Voi, del procuratore della Repubblica e del pg di Firenze, Giuseppe Creazzo e Marcello Viola. ...

Nuovo Codice della Strada - tutte le novità per i ciclisti : più sicurezza sui sorpassi e casa avanzata agli incroci - no al “contRomano” : Oggi il Nuovo Codice della Strada dovrebbe essere approvato dalla Commissione trasporti della Camera, l’iter parlamentare è ancora molto lungo ma nei prossimi mesi dovrebbe entrare in vigore un testo ricco di tante novità che sicuramente cambieranno le abitudini degli italiani. Ricordiamo che fino al 3 giugno sarà possibile presentare degli emendamenti, poi successivamente il Codice dovrà arrivare a Montecitorio per la discussione. Vediamo ...