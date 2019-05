Roland Garros 2019 | Italia mai così competitiva da tre decenni Prova della verità per

oasport

(Di venerdì 24 maggio 2019) L’del tennis maschile si presenta alche inizia domenica con tre uomini di punta come mai probabilmente le era successo negli ultimi trenta o anche quaranta anni: Fabio Fognini, Marco Cecchinato e Matteo Berrettini. Li abbiamo messi in ordine di classifica, essendo rispettivamente numero 11, numero 19 e numero 32 del ranking mondiale. Ora che abbiamo sotto mano il tabellone principale del torneo di quest’anno abbiamo degli strumenti in più per capire se questi tre ragazzi possono ripetere i risultati dell’anno scorso: Fognini arrivò agli ottavi, battuto in cinque set dal croato Marin Cilic, Berrettini e Cecchinato furono entrambi sconfitti dal finalista Dominic Thiem, ma prima di perdere in quattro set dall’austriaco il romano arrivò fino al terzo turno (battendo tra l’altro quel cavallo pazzo del lettone Ernests Gulbis al secondo), mentre il palermitano si spinse ...

