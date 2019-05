Roland Garros 2019 | i sorteggi dei qualificati italiani Caruso e le donne pescano male

Roland Garros 2019 - il sogno di Giulia Gatto-Monticone : l’azzurra si regala l’accesso al tabellone principale - sconfitta in tre set Zavatska : Un sogno che si realizza quella di Giulia Gatto-Monticone (n.167 WTA). L’azzurra, per la prima volta in carriera, si regala l’accesso al tabellone principale di un torneo del Grande Slam, superando nel turno decisivo delle qualificazioni del Roland Garros 2019 l’ucraina Katarina Zavatska (n.205 del mondo). La 31enne nostrana, con grinta e determinazione, si è imposta con il punteggio di 4-6 7-5 6-3, rendendosi protagonista di ...

Roland Garros 2019 : Nick Kyrgios rinuncia allo Slam di Parigi per ragioni da chiarire : C’è poco da fare, l’australiano Nick Kyrgios fa sempre parlare di sè. L’eccentrico tennista australiano, protagonista di una vera e propria sceneggiata agli Internazionali d’Italia 2019 costata 50.000 euro di multa, si è lasciato andare a considerazioni decisamente discutibili relativamente al Roland Garros 2019, prossimo Slam che prenderà il via il 26 maggio. Il 24enne nativo di Canberra, infatti, in visita ...

Roland Garros - Kyrgios si cancella dal torneo : continuano le follie dell’australiano : Roland Garros, Kyrgios non prenderà parte allo Slam sulla terra pensando già al prossimo Wimbledon Roland Garros, Nick Kyrgios non parteciperà al torneo. L’australiano avrebbe dovuto disputare il primo turno contro Cameron Norrie, ma ha deciso di cancellarsi dal torneo dopo le recenti polemiche per un video nel quale criticava proprio il Roland Garros. Dopo l’espulsione dagli Internazionali d’Italia adesso spunta ...

Pronostici Roland Garros maschile : il “solito” Rafa - qualche sorpresa ed un Thiem in cerca di riscatto : Roland Garros al via nella prossima settimana, tutti a caccia del Re Rafa Nadal intenzionato a confermarsi sulla terra di Parigi Il Roland Garros è alle porte, nella giornata di ieri è stato stilato il tabellone dello Slam sulla terra rossa, che ci permette di avere un quadro della situazione in merito ai possibili futuri incroci. Per quanto concerne il tabellone maschile ci sarà una folta rappresentanza di tennisti italiani, ben 9 tra ...

Roland Garros – Sergio Tacchini allo Slam francese con le linee Elegance e Grace [GALLERY] : Sergio Tacchini a Roland Garros 2019 con le linee Elegance e Grace I giocatori del Team Sergio Tacchini scenderanno sui campi da gioco del famoso torneo Roland Garros 2019 con le linee tennis Elegance, per l’uomo, e Grace, per la donna. Come ogni anno, il rinomato brand di abbigliamento italiano debutta al grande Slam parigino con le linee più eleganti e sofisticate di tutta la stagione. Eleganza e classicità sono gli elementi chiave della ...

Roland Garros - l’Italia sorride : anche Bolelli e Paolini in tabellone : Roland Garros, Jasmine Paolini e Simone Bolelli sono entrati nel tabellone principale del torneo dello Slamo sul rosso di Parigi Roland Garros, giornata di qualificazioni molto positiva per i colori italiani. I primi due azzurri hanno entrambi ottenuto il pass per il tabellone principale del torneo, in attesa della gara della Gatto-Monticone che giocherà nel pomeriggio. Il primo ad esultare è stato Simone Bolelli, vittorioso contro Soeda ...

Roland Garros 2019 : Simone Bolelli accede al tabellone principale. Sconfitto il giapponese Soeda in due set : Diventano nove gli azzurri che si qualificano per il tabellone principale del Roland Garros 2019. L’ultimo in ordine di tempo è stato Simone Bolelli, che ha Sconfitto in due set il giapponese Go Soeda con il punteggio di 6-1 7-6 dopo un’ora e mezza di gioco. Per il 33enne di Budrio è la tredicesima partecipazione consecutiva al torneo francese, la 33a in uno Slam. Partita che inizia benissimo per Bolelli, che strappa immediatamente ...

Roland Garros 2019 : Jasmine Paolini si qualifica per il suo primo Slam - superata in due set l’americana Allie Kiick : Jasmine Paolini ce la fa: per la prima volta, al Roland Garros, giocherà nel tabellone principale di un torneo del Grande Slam. La toscana ha superato con il punteggio di 6-1 6-4 l’americana Allie Kiick, che la sopravanza di 85 posti nel ranking WTA (135 contro 210), ma che ha meno abitudine a giocare sul rosso. L’americana, peraltro, viene da una bella storia umana: vittima di un melanoma nel 2015, è riuscita a sconfiggerlo. Paolini ...

Roland Garros 2019 : Italia mai così competitiva da tre decenni. Prova della verità per Fognini - Cecchinato e Berrettini : L’Italia del tennis maschile si presenta al Roland Garros che inizia domenica con tre uomini di punta come mai probabilmente le era successo negli ultimi trenta o anche quaranta anni: Fabio Fognini, Marco Cecchinato e Matteo Berrettini. Li abbiamo messi in ordine di classifica, essendo rispettivamente numero 11, numero 19 e numero 32 del ranking mondiale. Ora che abbiamo sotto mano il tabellone principale del torneo di quest’anno abbiamo degli ...

Tennis – L’ammissione di Roger Federer : “ultimo Roland Garros? Sarebbe triste” : Roger Federer torna a Parigi dopo diversi anni di assenza, ma allontana l’ipotesi della sua possibile, ultima, presenza al Roland Garros: il campione svizzero vuole giocare ancora Roger Federer tornerà finalmente al Roland Garros dopo diversi anni d’assenza, per la gioia di tutti i fan parigini che non vedono l’ora di rivederlo. Un rientro che, visti i 38 anni, ha spinto diversi addetti ai lavori a pensare che forse, ...

La visita a Disneyland Paris di Serena Williams termina in… carrozzina : Roland Garros a rischio per la statunitense? [FOTO] : Serena Williams fa allarmare tutti i fan: la statunitense avvistata in carrozzina a Disneyland Paris Serena Williams sta lottando con un problema al ginocchio che l’ha costretta al ritiro dagli Internazionali d’Italia dopo solo il primo turno del torneo, alla vigilia del derby con la sorella Venus. Nonostante il dolore, la statunitense è tornata ad allenarsi, a Parigi, in vista del Roland Garros, ma da qualche ora circola sul ...

Roland Garros 2019 - le quote dei book-makers per le scommesse. Favoriti Nadal e Djokovic - Fognini a 31 : Si avvicina il momento in cui verrà giocata la prima palla al Roland Garros, sia al maschile che al femminile. In tanti stanno guardandosi intorno per osservare le condizioni dei Favoriti e, perché no, per piazzare qualche scommessa su un preciso nome o su qualcuno ritenuto possibile sorpresa del torneo. Andiamo a vedere, in tal senso, cosa dicono le agenzie specializzate in merito. Per quanto riguarda gli uomini, a compilazione del tabellone ...

Roland Garros 2019 - analisi tabellone femminile : Osaka inizio complesso - è nel lato di Halep. Grandi primi turni Ostapenko-Azarenka e Venus-Svitolina : Il sorteggio del tabellone femminile del Roland Garros 2019 svoltosi poco fa ha riservato più di un primo turno sul quale porre particolare attenzione, oltre a un cammino davvero insidioso nelle fasi iniziali per la numero 1 del mondo, Naomi Osaka. La giapponese, infatti, dopo il debutto con la slovacca Anna Karolina Schmiedlova, in passato numero 26 del mondo, ma attualmente a malapena tra le prime cento, dovrà stare attenta a causa di un ...