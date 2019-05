Roberto Battiston | dalla revoca all' Asi alla corsa per l' Europarlamento | I

huffingtonpost

(Di venerdì 24 maggio 2019) “I sovranismi fanno malescienza, che necessita collaborazione e complessità. Mentre fanno solo gli interessi di Usa, Cina e Russia che vogliono la frammentazione dell’Europa, per avere tutto il bottino”. Propone un “nuovo patto tra politica e scienza”,, fisico e già presidente dell’Agenzia spaziale italiana, ora candidato nel Pd a queste europee, il secondo italiano a entrare nella Hall of Fame dello Spazio della Federazione Astronautica Internazionale (Iaf), entrando di diritto tra i personaggi più influenti dello spazio, come l’ex amministratore capo della Nasa Charles F. Bolden e il fisico Edward C. Stone, uno dei i padri delle missioni Voyager. Una rivincita dopo ladella presidenza dell’Asi, ad opera di questo governo?Le rivincite si fanno quando si gioca a carte. ...

