Rinviato verdetto sul Palermo Ancora una sconfitta per la Federazione sportiva | arriva

ilfogliettone

(Di venerdì 24 maggio 2019) La Cassazione, nella sua sentenza, ha spiegato che la vicenda Mepal-Alyssa è reale e non fittizia, quindi fa decadere di fatto la decisione del Tribunale Nazionale Federale di penalizzare ilportandolo all’ultimo posto della classifica e negandoli così di disputare i play off per la promozione in serie A. Il Tar del Lazio, su ricorso del Foggia, ha sospeso la decisione della Lega di serie B di non far disputare lo spareggio per la retrocessione e il Consiglio direttivo ha dovuto sospendere la propria delibera emessa il 13 maggio che decideva di non fare disputare i play out.Il presidente del Collegio giudicante il ricorso del, prof. Sergio Santoro, dichiara che si astiene sul giudizio perché non è ‘sereno’ in quanto sarebbe indagato per presunti casi di corruzione al Consiglio di Stato facendo slittare così al 29 maggio la decisione in quanto si deve rifare il ...

pisaonline : MASSA MARITTIMA. Colpo di scena al processo nei confronti di due operatori del Falusi di Massa Marittima, Marzio De… -