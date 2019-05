Rinuncia al Reddito di Cittadinanza | come fare e cosa comporta

Reddito di cittadinanza : si può Rinunciare? : Dopo aver fatto richiesta per accedere al Reddito di cittadinanza, è possibile rinunciare alla misura introdotta dal governo? Si tratta di una domanda che molti beneficiari si sono posti in questi giorni: fino ad oggi non è ancora stata predisposta una procedura per rinunciare ufficialmente al sostegno economico mensile, ma nei prossimi giorni dovrebbero arrivare i moduli per uscire dalla misura.

Storia di Marek - che Rinuncia al reddito di cittadinanza : Uno su tanti o un caso unico? Comunque un “caso di scuola”, per questo da studiare attentamente e dal quale trarre spunti di riflessione e indicazioni utili. Per fare meglio o correggere lacune. È il caso di Marek, nome di fantasia, che il Corriere della Sera porta alla luce in relazione al reddito di cittadinanza e alla sua erogazione. In quanto Marek, e altri come lui, hanno deciso di rinunciare al sussidio. Perché? Il motivo è presto detto: ...

Reddito di cittadinanza : perché conviene Rinunciare e con che requisiti : Reddito di cittadinanza: perché conviene rinunciare e con che requisiti Il Reddito di cittadinanza in cifre racconta che sinora sono state inoltrate più di 1 milione di domande. Nelle ultime settimane tiene banco il tema della volontà di rinunciare al sostegno economico da parte di chi ha visto riconoscersi importi più bassi rispetto alle proprie aspettative. Giallo sulla platea di rinunciatari del RdC La questione chiama in causa il ...

Reddito di cittadinanza - per Rinunciare bisogna restituire indietro quanto percepito : Oltre centomila persone pronte a tornare sui propri passi e a rinunciare alla misura di sostegno economico nota come "Reddito di cittadinanza", fortemente voluto dall'Esecutivo e dal vicepremier e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio. Le carte per procedere alla disdetta saranno pronte a breve, ma chi decide di rinunciare al Reddito dovrà restituire, in blocco, quanto percepito con la famosa carta gialla emessa da Poste Italiane. Insomma non ...

Reddito di Cittadinanza : in 130mila pronti a Rinunciare - ma per la disdetta si paga : Per rinunciare al Reddito di Cittadinanza, si dovrà pagare. I Caf, infatti, hanno precisato che chi presenterà il modulo per disdire il sussidio dovrà anche provvedere a restituire in blocco quanto ricevuto con la card. Ancora però, non è chiara la procedura per fermare i bonifici e, dunque, sfilarsi dalla platea dei beneficiari. Nei prossimi giorni, però, l'Inps con un circolare dovrebbe fare chiarezza su modalità e tempi. Reddito di ...

Ci hanno preso in giro! In 100mila Rinunciano al Reddito di cittadinanza : Doveva essere il biglietto da visita con cui presentarsi alle Europee, ma per i Cinque Stelle il Reddito di cittadinanza si è trasformato in un boomerang. Chi avrebbe mai immaginato che a due mesi dal lancio del sussidio pentastellato migliaia di beneficiari si sarebbero tirati indietro? Nessuno, tanto che i tecnici dell’Inps non avevano neppure previsto una procedura di rinuncia all’assegno e, adesso, si vedono costretti a ...