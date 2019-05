Riforma Champions | Ceferin | «Fosse per me non cambierei nulla»

Super Champions - dal calcio francese una contro-Riforma : Champions League controriforma – Anche il calcio francese si è detto contrario alla Super Champions. La LFP (l’organo che gestisce e organizza i campionati di Ligue 1 e Ligue 2) ha espresso il proprio parere a seguito di un’assemblea generale tenutasi ieri a Parigi. Dei 33 club presenti, in 30 hanno bocciato il piano Eca, […] L'articolo Super Champions, dal calcio francese una contro-riforma è stato realizzato da calcio e Finanza - ...

Superchampions - dai top club arriva il sì alla Riforma : Superchampions club favorevoli – Si fa sempre più acceso il dibattito sulla riforma della Champions League, che dovrebbe portare cambiamenti significativi alla struttura e alle modalità di accesso della massima competizione europea per club. In questi giorni il fronte del “no” alla riforma ha alzato la voce, e diverse Federazioni si sono opposte alla nuova […] L'articolo Superchampions, dai top club arriva il sì alla riforma è stato ...

Superchampions - anche la Ligue 1 contro la Riforma : Ligue 1 Superchampions – Non accenna a placarsi il dibattito sul futuro delle coppe europee. Questa volta tocca alla Ligue 1 francese, ad eccezione del Paris Saint-Germain, contestare la tanto chiacchierata riforma della Champions League. Il massimo campionato francese si riunisce oggi in assemblea straordinaria per esprimere una maggioranza ostile e compatta. In ballo ci […] L'articolo Superchampions, anche la Ligue 1 contro la ...

Miccichè : «Uefa ed Eca arroganti su Riforma Champions» : «È stato un atteggiamento arrogante quello di Uefa ed Eca sulla riforma della Champions». Lo ha detto il presidente della Lega di serie A, Gaetano Miccichè, intervenendo ad un panel nell’ambito dell’evento “Awords”, organizzato della stessa Lega all’Ara Pacis a Roma. «Io dico prima vediamo il contratto, poi lo vediamo e daremo delle risposte adeguate. […] L'articolo Miccichè: «Uefa ed Eca arroganti su riforma ...

De Siervo : «La Riforma Champions rischia di uccidere i sogni» : «Se quella riforma dovesse essere varata come è stata scritta, cinque grandi campionati nazionali rischiano di diventare quasi irrilevanti. Se pensiamo alla disparità che oggi ha portato la Juve a vincere con largo anticipo il campionato, quella forbice rischia di diventare ancora più grande». Cosi’ l’ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo, a margine […] L'articolo De Siervo: «La riforma Champions rischia di uccidere i sogni» è ...

Champions. De Siervo : pronti a sciopero se Riforma non cambia : Champions, De Siervo: Nessuno è contrario ai cambiamenti ma la riforma pensata non consente di vedere un futuro sereno dei grandi campionati europei

De Siervo : “Sciopero se non cambia Riforma Champions” : Se il progetto della nuova Champions non verrà modificato sostanzialmente, il calcio europeo “è pronto a scioperare”. Così Luigi De Siervo, ad della Lega di Serie A, a ‘Radio anch’io sport’. De Siervo ha confermato il suo giudizio negativo sull’Eurolega che andrà “a prendere ricavi dalle leghe europee, rendendo irrilevanti i campionati nazionali. Qui serve […] L'articolo De Siervo: “Sciopero ...

De Siervo : “Cambi la Riforma Champions o il calcio europeo sciopera” : Se il progetto della nuova Champions non verrà modificato sostanzialmente, il calcio europeo “è pronto a scioperare”. Così Luigi De Siervo, ad della Lega di Serie A, a ‘Radio anch’io sport’. De Siervo ha confermato il suo giudizio negativo sull’Eurolega che andrà “a prendere ricavi dalle leghe europee, rendendo irrilevanti i campionati nazionali. Qui serve […] L'articolo De Siervo: “Cambi la ...

La Premier boccia la Superchampions : “Nessuna Riforma cambierà il nostro campionato” : La Premier League non accetterà mai di aderire al progetto della Superchampions per evitare di perdere appetibilità. Il calcio britannico ha ribadito la sua posizione. Infatti, avendo 4 squadre nelle finali delle due competizione europee per club non c’è motivo per cambiare secondo gli inglesi. Il “no” al progetto della Superchampions ha innanzitutto motivi economici: la Premier ci andrebbe a perdere introiti importanti, ...

Cairo : «Riforma Champions inaccettabile - va combattuta con tutte le forze» : «tutte le previsioni peggiori sono state confermate. Le prospettive sono pericolose, dobbiamo combattere con tutte le nostre forze perché questo progetto non venga realizzato». Urbano Cairo non usa giri di parole per combattere la riforma della Champions proposta da Uefa ed Eca. E, nel suo ruolo di leader italiano della protesta, chiude a mediazioni: «In […] L'articolo Cairo: «Riforma Champions inaccettabile, va combattuta con tutte le ...

Agnelli : «Riforma Champions - non voglio indebolire la Serie A» : «Non dimentico di essere italiano, non ho alcuna intenzione di indebolire la Serie A. Il mio obiettivo è ottenere il meglio per tutti». Andrea Agnelli ha concluso così il suo intervento ieri nel corso dell’assemblea della Lega Serie A, parlando della riforma Champions. Parole da presidente delll’Eca, promotore della rivoluzione, prima ancora che da presidente della […] L'articolo Agnelli: «Riforma Champions, non voglio indebolire la Serie ...

Riforma calcio europeo e Champions League - Tebas contro i progetti di Uefa ed Eca : Si pensa alla Riforma del calcio europeo ed anche della Champions League che però passano inevitabilmente per l’accordo tra le leghe nazionali. Il presidente dell’European League, Lars Christer Olson e il n.1 della Liga spagnola, Javier Tebas hanno deciso di schierarsi contro i progetti dell’Uefa e dell’Eca sulla Riforma, le dichiarazioni in conferenza stampa: “il calcio europeo e’ cambiato rispetto ad ...

Tebas : «Champions? Nessuna Riforma senza accordo tra tutti» : Tebas riforma Champions – Anche Javier Tebas, presidente della Liga, è intervenuto al meeting di Madrid delle Leghe europee. La riforma del calcio europeo, e della Champions, passa inevitabilmente per l’accordo con le singole Leghe nazionali. A schierarsi contro i progetti dell’Uefa e dell’Eca sulla riforma della Champions sono proprio Tebas e il presidente dell’European […] L'articolo Tebas: «Champions? ...

Riforma Champions League - i club italiani pronti ad avvalorare le proprie ragioni a Madrid : Riforma Champions League, i club italiani valutano di recarsi alla riunione delle leghe a Madrid Tra i sette e i nove club della Serie A italiana, a quanto apprende l’Adnkronos, stanno valutando di recarsi a Madrid per l’assemblea della European Leagues, l’Associazione delle Leghe professionistiche di calcio europee, che è si è data appuntamento nella capitale spagnola, sotto l’organizzazione di Javier Tebas, il 6 e ...