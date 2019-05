Richiami alimentari | ritirati frutti di bosco congelati per rischio epatite A MARCHIO E

Richiami alimentari - allerta Escherichia Coli : formaggi ritirati dal mercato [MARCHE e LOTTI] : Rischio contaminazione Escherichia Coli per alcuni formaggi francesi a base di latte crudo. Il ministero della Salute segnala che le autorità francesi, “attraverso il sistema europeo di allerta rapido alimentare (Rasff), hanno comunicato l’insorgenza di casi di sindrome emolitica uremica riconducibile al consumo di formaggi francesi a latte crudo. I formaggi coinvolti provengono dallo stabilimento con numero di riconoscimento FR 26 ...

Richiami alimentari : ritirati salumi preconfezionati per rischio salmonella [MARCHIO E LOTTO] : Conad ha richiamato un lotto di salumi per rischio salmonella. Si tratta di Salame Golfetta marchiato Conad. Lotto di produzione n° 26910002 prodotto da Grandi salumifici italiani S.p.A., data di scadenza 08/05/2019, venduto in unità da 100 grammi. Nel motivo del richiamo si legge: “presenza di salmonella spp in una unità campionaria“. L’avviso del richiamo è stato pubblicato sulla pagina web del Ministero della ...

Richiami alimentari : ritirata insalata per riso contenente frammenti di vetro [MARCHIO E LOTTO] : La catena di supermercati Carrefour ha ritirato dai propri scaffali un intero lotto di insalata per riso contenente frammenti di vetro. Si tratta di “insalata per riso Grangusto” prodotta da Linea Azzurra s.r.l. Il lotto di produzione ritirato è il n° L0614P146 con scadenza in data 15/06/2020, venduto in confezioni da 550 grammi (peso sgocciolato 300 grammi). Nella motivazione è indicata la “possibile presenza di frammenti di ...

Richiami alimentari : frutta per bambini ritirata dagli scaffali per rischio chimico [MARCHIO E LOTTI] : Diversi preparati di frutta per bambini sono stati richiamati per rischio chimico. Il marchio dei prodotti è Babylove; il motivo del richiamo, come segnalato dal Ministero della Salute, è indicato in “tracce di aflatossina“. Ecco nello specifico i prodotti e i lotti ritirati: Purea di frutta a base di mela, fragola e banana con cereali integrali, prodotta da Trento frutta, venduta in unità da 90 grammi, data di scadenza 16/10/2020 e ...

Richiami alimentari - allarme listeria : ritirato salume dagli scaffali [MARCHIO E LOTTO] : Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo alimentare in merito al ritiro dagli scaffali di un salume per listeria. Si tratta, nello specifico, di Coppa di Testa S/V marchio Bartoloni Carni di Bartoloni Elisabetta & C. SNC. Lotto di produzione: 27/03/2019. La coppa ritirata è venduta in tranci sottovuoto di peso compreso tra 3 kg e 6 kg. Data di scadenza: 26/07/2019. Il motivo del richiamo è descritto in “Presenza ...