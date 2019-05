Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 24 05

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 23/05 : La puntata del Trono Classico di Uomini e Donne parte con l’ingresso dei tronisti salvo Andrea (che entrerà dopo), in compenso entra la sua corteggiatrice Klaudia, si festeggia poi il compleanno di Angela e quindi si va a vedere il recall della settimana scorsa con le discussioni tra Andrea e Natalia, la cena con digestivo a base di baci dello stesso con Klaudia, le lacrime della prima. Alla fine della puntata Andrea va a cercare Natalia ma ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 22/05 : La puntata del Trono Over di Uomini e Donne di oggi parte dal recall della scorsa settimana nel quale Roberta guasta la festa alla neo coppia Stefano/Pamela con le sue rivelazioni. Nella puntata odierna Pamela fa il suo ingresso solitario in studio e con espressione poco incline al sorriso si rivolge a Maria: “Si abbiamo litigato…da allora non l’ho più visto”. L’inizio del suo racconto viene interrotto da Roberta che contesta la sua ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 21/05 : La puntata del Trono Over di Uomini e Donne parte con Ida che fa il suo ingresso in studio, Riccardo le ha proposto di provare a ricominciare quella storia chiusa da lui stesso otto mesi fa, ma lei ha mille dubbi al riguardo e il suo sguardo teso lo dimostra chiaramente. Ida chiede ora a Riccardo di parlare in modo più chiaro possibile, confessando la paura di farsi nuovamente male e di non aver ancora capito le cause del ripensamento del suo ex ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 20/05 : La puntata del Trono Over di Uomini e Donne si apre su Tina, Gemma e il freddissimo scherzo fatto in regalo dalla prima alla seconda sul finire della puntata scorsa, come da relativo recall. Oggi Tina minimizza rivolgendosi a Maria: “E che sarà mai successo? Non si fanno i gavettoni a Ferragosto o quando finiscono le scuole?”. Dopo la puntata stessa c’è’ il consueto sfogo di una Gemma quasi rassegnata allo stato delle cose ma sempre ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 17/05 : La puntata del Trono Classico di Uomini e Donne parte col recall del finale della puntata di ieri e con due coppie ospiti speciali: Andrea e Teresa e Ivan e Sonia, si prosegue con la discesa di Manuel (Giulia) e di Alessio (Angela); subito dopo la puntata Giulia va a cercare Manuel per cercare di ricucire lo strappo, ma non sembra aria, Manuel è molto arrabbiato per la “limonata” e il ballo di lei con Giulio, tanto più che lei per sbaglio lo ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 16/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Andrea che confessa di aver trascorso una settimana difficile, piena di pensieri sul futuro. Il primo filmato ci racconta delle reazioni delle tre corteggiatrici (entrate ora in studio) all’invito in esterna del tronista, tra loro Muriel, molto infastidita, dà buca ad Andrea e chiede (e ottiene) di poter tornare a casa. Oggi Andrea non fa mistero di essere rimasto deluso dalla ragazza e la ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 15/05 : Il Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne si apre con Valentina e Massimiliano che con ogni probabilità non saranno la prossima coppia a uscire dal programma, soprattutto perché lei non sente le farfalle nello stomaco. A Valentina, ormai veterana del programma, non ne va una giusta! Dopo un breve round Tina vs Gemma, ecco una novella coppia formatasi in trasmissione pochi mesi fa, Stefano e Pamela, contenti e sorridenti perché ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 14/05 : Il Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne si apre con Benny al centro dello studio. C’è una signora che vuole conoscerlo. Entra Grazia, 60 anni di Ladispoli, separata, con 4 figli e 4 nipoti che è attratta da Benny perché lo vede un uomo calmo, sereno, tranquillo e galante quando balla. Ma Benny non è soddisfatto per lui sarebbe addirittura troppo giovane e comunque non fa per lui. Lui vorrebbe un tipo come Barbara ma non ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 13/05 : Il Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne si apre con Gianni che si chiede dove sia Tina visto la cha la sua seduta è vuota. Ma dalla inquadratura la si scorge confusa tra il pubblico con occhiali e parrucca scura. Maria rivela che Gemma ci è rimasta male per le parole di Gianni e Tina che nella scorsa puntata l’hanno ritenuta responsabile della crisi che ha portato Rocco d lasciare il programma. Un video riassume la vicenda e ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 10/05 : Il Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne di oggi parte con la discesa di due dei corteggiatori di Giulia, i due “amiconi” Manuel e Giulio, si prosegue con le immagini dell’incontro del primo con la tronista, nel quale il ragazzo sfoga il proprio malumore per quanto accaduto nella puntata scorsa tra lei, Giulio e Flavio, ma è un malumore che dura poco, lui le dice che di lei gli piacciono persino i difetti e che si sente a ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 09/05 : Il Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne di oggi parte col consueto ingresso dei tronisti e poi con quello di due corteggiatrici di Andrea, Natalia e Muriel. Per ora non ci sono né Klaudia né Giorgia e Maria spiega che dopo l’abbandono dello studio da parte di una Klaudia arrabbiatissima, la ragazza stessa alla fine della puntata ha raggiunto il tronista in camerino e, come le immagini ci mostrano, “non gliele manda a ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 08/05 : Il Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne di oggi inizia con il recall relativo al finale della puntata di ieri, incentrato sulla polemica tra Maria Antonietta e Marcello, prende finalmente la parola Angela, nuova fiamma di quest’ultimo: “E pensare che all’inizio non avevo voluto il suo numero di telefono per la distanza…io sono di Cremona e lui sta in Puglia, poi una volta abbiamo ballato e ci siamo conosciuti meglio, allora ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 07/05 : Il Riassunto di oggi del Trono Over di Uomini e Donne si apre dal recall relativo al fine puntata di ieri: l’instancabile Riccardo ha intrecciato una nuova relazione con la bella Stefania ma il fatto che lei non possa più avere dei figli lo sta scoraggiando dal continuare la frequentazione, lei gli piace molto ma la sua voglia di paternità è forte. Stefania andrebbe tranquillamente avanti senza problemi, finché dura, perché con lui sta bene, ...