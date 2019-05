Replica de Il commissario Montalbano su Rai Play | trama puntata | la morte del contabile

Il commissario Montalbano - La piramide di fango in Replica lunedì 26 marzo : anticipazioni : Direttamente dal 2016 arriva la replica de Il commissario Montalbano in onda su Rai1 dalle 21.25 di giovedì 23 maggio: si tratta di La piramide di fango, un misterioso caso che parte dal ritrovamento di un cadavere all’interno di un cantiere con cui sembrerebbe avere a che fare solo relativamente. Un’indagine del poliziotto di Vigata in cui l’amato commissario interpretato da Luca Zingaretti deve fare ancora una volta i conti ...

Ascolti tv - la Replica del Commissario Montalbano stravince sul Grande Fratello : Ascolti tv, Prime time Il Commissario Montalbano con una puntata andata in onda la prima volta nel 2005 e più e più volte andata in replica riesce comunque a vincere gli Ascolti. L’episodio trasmesso su Rai1 della fiction con Luca Zingaretti dal titolo Par Condicio ha ottenuto 5.609.000 spettatori e il 23.3% di share. Risultato di fronte la quale nulla ha potuto il Grande Fratello, che su Canale 5 ha registrato 3.233.000 spettatori e il ...

Il Commissario Montalbano streaming : dove vedere in tv e Replica : Il Commissario Montalbano torna su Rai 1 con due nuovi e imperdibili episodi: lunedì 11 febbraio intitolato L’altro capo del filo e il 18 febbraio dal titolo Un diario del ’43. Inoltre ad aprile 2019 vanno in onda le repliche degli episodi La Giostra degli Scambi il 1 aprile e Un Covo di Vipere il 3 aprile, Amore l’8 aprile, Come voleva la prassi il 15 aprile, Una faccenda delicata il 22 aprile, L’odore della notte il 29 ...

Ascolti tv : Il Commissario Montalbano vince in Replica - ma cresce il Grande Fratello 2019 : Ascolti tv, prime time Il Commissario Montalbano continua a vincere e nonostante si trattasse di una puntata della celebre fiction risalente al 2002 (quarta stagione) già ampiamente andata in replica su Rai1. L’episodio con Luca Zingaretti L’odore della notte, trasmesso dal primo canale della Rai, ha infatti conquistato il prime time con 5.644.000 telespettatori e uno share del 24,2%. Secondo gradino del podio, a Grande distanza, per ...

Il Commissario Montalbano su Rai1 stasera 29 aprile con la Replica de L’odore della notte : trama e promo : Immancabile l'appuntamento con Il Commissario Montalbano nella serata di lunedì 29 aprile. stasera Rai1 manderà in onda l'episodio L'odore della notte, tratto dal romanzo omonimo di Andrea Camilleri. Le repliche della fiction, da anni uno dei cavalli di battaglia della rete ammiraglia, vengono riproposte per accontentare i fan orfani del personaggio letterario, che ha terminato qualche mese fa la sua tredicesima stagione, ma anche per attrarre ...

Il commissario Montalbano - stasera su Rai 1 la Replica dell'episodio 'L'odore della notte' : Anche stasera, come accade già da qualche settimana, su Rai 1 in prima serata andrà in onda il consueto appuntamento con la replica di un episodio de Il commissario Montalbano. Dopo il successo dei due inediti andati in onda a febbraio, la Rai ha inserito nel palinsesto il ciclo 'La primavera di Montalbano' contenente la replica di dieci episodi. stasera alle 21:25 sarà trasmesso 'L'odore della notte', il sesto appuntamento con le repliche in ...

Ascolti tv - Il Commissario Montalbano in Replica conquista oltre 4.7 milioni di telespettatori : Anche nel giorno di Pasquetta Il Commissario Montalbano non ha rivali. L’episodio trasmesso in replica su Rai1 il 22 aprile ha ottenuto 4.737.000 telespettatori e il 22.3% di share. Ascolti tv prime time Al secondo posto, su Canale 5, ‘La Peggior Settimana della mia Vita‘ con 1.996.000 telespettatori e l’8.9% di share. Terzo piazzamento, su Rai2, per ‘Made in Sud’ con 1.610.000 spettatori e il 7.6% di share. A ...

Il Commissario Montalbano - in Replica la prima volta della nuova Livia : ‘Una faccenda delicata’ : Archiviata la Pasqua e pure la Pasquetta, c’è ancora una sorpresa che sicuramente fa più felici di tante cianfrusaglie trovate nelle uova di cioccolato: ed è quella che fai Rai1 al suo pubblico riproponendo lunedì 22 aprile alle 21.25 Il Commissario Montalbano con l’episodio Una faccenda delicata. La puntata, che andò in onda per la prima volta nel 2016, vide il debutto di Sonia Bergamasco come nuova interprete per Livia Burlando, la ...

Il Commissario Montalbano su Rai1 il 15 aprile - trama episodio in Replica Come voleva la prassi : Nuovo appuntamento con Il Commissario Montalbano su Rai1. La fiction, punta di diamante della rete ammiraglia, torna Come di consueto nella serata di lunedì per intrattenete il pubblico con un episodio in replica. Stasera, 15 aprile, la Rai ripropone "Come voleva la prassi", puntata trasmessa per la prima volta il 6 marzo 2017, registrando 11.268.000 spettatori e il 44,1% di share. Luca Zingaretti torna a interpretare il Commissario Salvo ...

Replica Il commissario Montalbano : la puntata di stasera online su RaiPlay : Questa sera 15 aprile, su Rai 1, andrà in onda una nuova puntata de Il commissario Montalbano. La serie che ormai da diversi anni viene proposta in televisione è molto amata dal pubblico italiano. Quella che verrà trasmessa questa sera dall'emittente sarà la seconda puntata dell'undicesima stagione. L'episodio in questione era già andato in onda il 15 febbraio, dunque quella di oggi sarà una Replica. Coloro che non riusciranno a sintonizzarsi su ...

'Amore' - il commissario Montalbano in Replica fa quasi sei milioni : Ancora grandi numeri per La primavera di Montalbano , che si conferma leader della prima serata. La replica dell'episodio Amore su Rai1 è stato visto da 5 milioni 945mila spettatori, con share del 25,...