Theresa May annuncia le dimissioni da leader del partito conservatore (Di venerdì 24 maggio 2019) Dopo il voto nel Regno Unito, dove gli inglesi si sono recati alle urne ieri per le elezioni europee, e dopo i due rinvii per la Brexit (rimandata a fine ottobre), la premier britannica Theresa May ha annunciato le dimissioni da leader del partito conservatore. Le dimissioni scatteranno il 7 giugno. May ha espresso esprimendo "rammarico" per non essere riuscita ad attuare la Brexit, e ne affida la realizzazione al suo successore alla guida dei Tory, che dovrà essere eletto nelle successive settimane per poi subentrarle come primo ministro a Downing Street.



