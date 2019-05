Raggi | Roma ci regala emozioni ogni giorno | emozionata per scoperta statua

Casting per 'Colorado' e per un cortometRaggio da girare a Roma : Sono attualmente in corso le selezioni, a cura di Wobinda Produzioni, per la realizzazione di alcuni importanti programmi televisivi, in onda sui canali Mediaset e sulle reti Rai. Tra i programmi in questione è possibile menzionare Colorado, in onda su Mediaset. Sono inoltre aperte le selezioni per la realizzazione di un cortometraggio di ECM Produzioni, le cui riprese verranno poi effettuate prossimamente a Roma. Wobinda Produzioni Wobinda ...

Raggi : bene arresto Casamonica - fuori la mafia da Roma : Roma – “Arrestato un esponente del clan Casamonica. Aveva minacciato e tentato di estorcere denaro a due fratelli imprenditori utilizzando metodi mafiosi. Ringrazio i Carabinieri e la Direzione distrettuale antimafia di Roma. #NonAbbassiamoLoSguardo #SottoAttacco #fuoriLamafiadaRoma”. E’ quanto scrive sul suo profilo Twitter il sindaco di Roma, Virginia Raggi. L'articolo Raggi: bene arresto Casamonica, fuori la mafia da ...

Pelonzi : incubo Tpl a Roma mentre Raggi a Tokyo mente : Roma – “Raggi a Tokyo abile manipolatrice o ha distorsioni cognitive? Parla di trasporto pubblico ecosostenibile, di ciclabili, di sogni, mentre nella citta’ che governa le stazioni della metro sono chiuse, Atac e’ al collasso e i bus vanno a fuoco. mente sapendo di mentire”. Cosi’ su Twitter Giulio Pelonzi, consigliere capitolino Pd. L'articolo Pelonzi: incubo Tpl a Roma mentre Raggi a Tokyo mente proviene da ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : Karolina Pliskova Raggiunge Johanna Konta in finale. La ceca piega in due set Maria Sakkari : E’ la ceca Karolina Pliskova (n.7 del ranking) ad aggiudicarsi la seconda semifinale del tabellone femminile degli Internazionali d’Italia 2019 di tennis. Sulla terra rossa di Roma la forte giocatrice dell’Est ha piegato in due set la greca Maria Sakkari (n.39 del mondo), grande sorpresa del torneo del Foro Italico, con il punteggio di 6-4 6-4 in 1 ora e 27 minuti di partita. Un match che si è deciso su pochi punti e che ha ...

Le imprese romane non si fidano della Raggi - e cercano un dialogo col Pd : L'annuncio del 30 aprile di un incontro tra la regione Lazio e le categorie produttive romane (Acer, Cna, Coldiretti, Federlazio, Confcommercio, Confesercenti e Unindustria) ha avuto un effetto inatteso: ha convinto la sindaca Virginia Raggi a sedersi al tavolo con le associazioni degli imprenditori

Pavoncello : centro storico Roma discarica a cielo aperto - Raggi si arrenda e getti spugna : Roma – “Lo storico rione Trevi versa in uno stato di abbandono totale: degrado, abusivismo commerciale, accattonaggio e rifiuti hanno ridotto il centro di Roma in una discarica a cielo aperto. Una cartolina indecorosa per la citta’ Caput Mundi che allontana il turismo, motore economico di Roma, ed i nostri stessi cittadini sono impossibilitati a godersi il centro storico. La Raggi si arrenda davanti a questa manifesta ...

Roma - il nuovo asfalto inghiotte l’albero. Virginia Raggi controlla il cantiere : “Tornerò anche nei prossimi giorni” : “Ho ricevuto la segnalazione di un cittadino riguardo a dei lavori fatti male su un marciapiede nel quartiere Aurelio. Di nuovo. Sono andata di persona e ho controllato l’operato della ditta di manutenzione”. Così Virginia Raggi dà conto di un sopralluogo effettuato in mattinata: “Dopo il precedente ‘pasticcio’ dell’aiuola asfaltata a via Nostra Signora di Lourdes volevo essere certa che i lavori fossero eseguiti a ...

Crozza prende in giro la Raggi per foto della metro di Roma ma commette una gaffe nella gaffe : “Roma è una città complicata. I 5 stelle ce la devono mettere tutta per farla sembrare una città normale”. Maurizio Crozza, nell’ultima puntata di Fratelli di Crozza, ha preso in giro una gaffe del consigliere comunale del M5s Nello Angelucci. Il pentastellato aveva postato su Facebook una foto della riapertura della stazione della metropolitana Spagna, a Roma. Peccato che la foto fosse di una stazione metro di Milano. ...

Rifiuti Roma - resa della giunta Raggi : un commissario per gli impianti : «Qui serve un commissario. Altrimenti con l?estate alle porte Roma rischia davvero l?emergenza sanitaria». Al ministro dell?Ambiente, Sergio Costa, i 5 Stelle capitolini...

Metro Roma - fermata Repubblica non riapre/ Comitati attaccano Raggi-M5s : Metro Roma chiuse, Raggi annuncia 'stazione Repubblica, le scale mobili sono tutte da rifare'. Commercianti e Comitati contro M5s.

PD Roma : Raggi deve negare ennesima scorribanda a sfondo fascista : Roma – “La manifestazione all’universita’ La Sapienza contro Mimmo Lucano annunciata da Forza Nuova e’ l’ennesima provocazione contro la citta’. La sindaca Raggi intervenga e chieda al Prefetto e al Questore di vietare l’ennesima scorribanda fascista. Le provocazioni orchestrate da chi istiga odio non si debbono piu’ ripetere”. “E’ inaccettabile la ripetizione ...

Slitta la riapertura della metro Repubblica a Roma. Raggi : "Tutto da rifare" : Slitta la riapertura della stazione metro Repubblica di Roma, inizialmente prevista a metà maggio. Per rendere nuovamente funzionante la centralissima fermata serviranno ancora due mesi per i lavori e poi altro tempo per i collaudi. Chiusa dall’ottobre del 2018 quando un incidente sulle scale mobili coinvolse diversi tifosi russi del Cska, la “stazione off limits” della linea A ha superato ormai i sei mesi di vita ...

Metro Roma - tutto da rifare | Ira della Raggi : "Impianto scale mobili fatto male a Repubblica" : La rabbia del primo cittadino su Facebook: "Le ispezioni rilevando che la ditta incaricata della manutenzione aveva lavorato male"

Tulipani di Seta Nera : a Roma il Festival Internazionale del CortometRaggio per il Sociale : La serata di gala al Teatro Brancaccio per la conclusione del Festival Internazionale sul Cortometraggio "Tulipani di Seta Nera" ha fatto registrare il "sold out". Il dato della partecipazione amplissima lo scorso 5 maggio a Roma fa comprendere che cosa scorre nelle vene del Festival giunto alla XII edizione: la capacità di coinvolgere facendo incontrare arte e dinamismo di idee con la finalità di accrescere impegno Sociale, cultura, ...