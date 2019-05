Raf e Tozzi live | è questo il tour più importante e unico del 2019

Gene Simmons dei Kiss fantozziano contro l’industria discogRafica : “È una ca**ata patetica” : Le invettive di Gene Simmons dei Kiss sono note a tutti, perché il bassista e cantante più truccato del mondo ha sempre espresso il suo pensiero senza peli su quella lingua di proporzioni ragguardevoli. Dalla condanna al suicidio di Kurt Cobain al veleno sparato contro i fumatori, oggi lo ritroviamo con una nuova sparata contro l'industria discografica. Sappiamo bene che Ugo Fantozzi, in una delle scene più popolari, definì la Corazzata ...

Scaletta e ingressi per il concerto di Raf e Umberto Tozzi a Milano il 13 maggio : info biglietti e orari : Dopo le prime date rimandate, inizia ufficialmente il tour di Raf e Umberto Tozzi a Milano, con la prima tappa del 13 maggio nella quale sarà portata la Scaletta già presentata nel corso della data zero a Rimini che hanno tenuto come anteprima del tour. Gli ultimi biglietti sono ancora disponibili, mentre coloro che sono già in possesso del tagliando d'ingresso possono presentarsi all'ingresso dopo l'apertura dei varchi. Quelli che invece ...

Umberto Tozzi e Raf - due icone ma soprattuto due amici veri - tornano insieme per un disco e un tour : [embed]https://youtu.be/dMiNBsnEf48[/embed] Raf e Umberto Tozzi tornano insieme per un disco e un tour, che debutta stasera, 8 maggio, a Rimini, RDS Stadium. Solitamente la motivazione per cui gruppi si riuniscono e artisti si mettono insieme è legata al denaro. In questo caso no. L’amicizia è la causa di tutto ed è quella che ha sempre unito Raf e Umberto. Nata nello studio fiorentino di Bigazzi è proseguita nel tempo. I due non solo ...

Rimandati i primi concerti del tour di Raf e Tozzi : rimborso dei biglietti e nuove date : Sono state rimandate le prime date del tour di Raf e Tozzi. Una laringo-faringite ha colpito Umberto Tozzi negli scorsi giorni e costringe ad un posticipo dei primi live. Le date previste dal 3 al 9 maggio, a partire dalla data zero in programma a Rimini, sono state rinviate alle settimane successive. I giorni previsti per il recupero dei concerti sono i seguenti: la data di Rimini del 30 aprile slitta all'8 maggio, il concerto di Bari del 6 ...

Amici 2019 serale : Raf e Umberto Tozzi cantano con Giordana - Mameli - Tish e Alberto (video) : Amici 2019 serale Raf e Umberto Tozzi ospiti della puntata del 20 aprile. I due hanno cantato nella sfida con Giordana e Mameli contro Tish e Alberto Raf e Umberto Tozzi sono stati gli ospiti della quarta puntata di Amici (qui gli ascolti) che oltre all’esibizione di Pio e Amedeo ha regalato anche il fuori programma del ballo tra Maria De Filippi e Ricky Martin, oltre all’eliminazione di Alvis nel finale della puntata. Come tutti gli ...

