Radio Sportiva – Pierpaolo Marino | “Ecco la mia su questi calciatori seguiti anche dal

Federico Gennarelli di Radio Sportiva dà per fatto Guardiola alla Juve - ma Sky smentisce : Da alcune ore in Rete sta girando il moltissimo il nome di Federico Gennarelli di Radio Sportiva, giornalista che nella serata di ieri ha dato praticamente per fatto il passaggio di Pep Guardiola dal Manchester City alla Juventus. Una di quelle notizie in grado di rompere gli equilibri del mercato, un po' come avvenuto poco meno di un anno fa sempre coi bianconeri, quando Agnelli volò in Grecia improvvisamente per far firmare il contratto a ...

“Radio Sportiva” - clamoroso : “Guardiola è della Juve - firma per 4 anni” : Guardiola Juventus, un binomio da sogno nel cassetto il quale potrebbe concretizzarsi in maniera immediata nel corso della prossime settimane. Di fatto, secondo quanto riportato da “Radio Sportiva”, Pep Guardiola avrebbe raggiunto un accordo totale con la società bianconera per un contratto di 4 anni. Una notizia trapelata nelle ultime ore dopo l’incontro a Milano […] More

Radio Sportiva : 'Guardiola sarà il nuovo allenatore della Juventus - contratto di 4 anni' : Sono ore bollenti per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. Dopo l'addio, annunciato in conferenza stampa, di Massimiliano Allegri, è iniziata la corsa alla panchina bianconera. Didier Deschamps, uno dei nomi circolati negli ultimi giorni, ha annunciato di non volere lasciare la Nazionale francese e si è tirato fuori dalla corsa. Si è parlato anche di Maurizio Sarri, allenatore che non è certamente gradito ai vertici del Chelsea, ...

Radio Sportiva : Guardiola alla Juventus per 4 anni : L’incontro con Paratici “Doveva essere la giornata decisiva. Lo è stata: Pep #Guardiola sarà il nuovo allenatore della #Juventus. Contratto di 4 anni. Deal done”. Così ha twittato pochi minuti fa lo Speaker di Radio Sportiva, Federico Gennarelli. Si attendono eventuali riscontri… Così Radio Sportiva questa sera. La Juventus avrebbe chiuso con Pep Guardiola il vero obiettivo numero uno della società bianconera. Secondo ...

Radio Sportiva – Ciro Venerato : “In caso di addio di Insigne il Napoli punterà su questo calciatore” : Il giornalista Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, rivelando il probabile sostituto di Lorenzo Insigne in caso di addio: “La madre di tutte le domande è il futuro di Insigne: la possibile alternativa a lui, in caso di partenza, è De Paul dell’Udinese”. Poi aggiunge: “Un punto di domanda c’è anche su Mertens: al Napoli farebbe piacere confermarlo a determinate condizioni, mentre ...