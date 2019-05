Pronostico Pescara Vs Verona | Playoff Serie B 26-05-19 e Analisi

Pronostico Verona Vs Pescara - Playoff Serie B 22-05-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Verona – Pescara, Serie B, Playoff, Semifinali, Andata, Mercoledì 22 Maggio 2019 ore 21.00Verona / Pescara / Serie B / Analisi – Mancano poco più di 24 ore alla disputa della seconda semifinale d’andata valevole per i Playoff di Serie B, dove al Bentegodi si sfideranno Verona e Pescara, con entrambe le squadre alla ricerca della finale per poter coltivare il sogno di tornare nella massima Serie.Come ...

Pescara-Salernitana : probabili formazioni - Pronostico e quote scommesse : Pescara-Salernitana: probabili formazioni, pronostico e quote scommesse Sabato 11 Maggio alle ore 15:00 si gioca, allo Stadio Adriatco di Pescara, il match di ritorno tra Pescara e Salernitana valido per la 38esima giornata di Serie B. Sfida importante per la Salernitana che ha bisogno di una vittoria per avere la certezza della salvezza. Pescara-Salernitana: come arriva la squadra di Pillon Il Pescara arriva al testa a testa contro la ...

Pescara-Verona : probabili formazioni - quote e Pronostico : Pescara-Verona: probabili formazioni, quote e pronostico Sabato 27 Aprile alle ore 15:00 si gioca, allo Stadio Adriatico di Pescara, il match tra Pescara e Verona valido per la 35esima giornata di Serie B. Pescara-Verona: come arriva la squadra di Pillon Pescara che pecca di continuità in questa stagione e deve tentare in tutti i modi di recuperare le brutte prestazioni collezionate fino ad ora in questo finale di campionato. La squadra ...

Pescara-Perugia : dove vederla - probabili formazioni e Pronostico : Pescara-Perugia: dove vederla, probabili formazioni e pronostico Venerdì 12 Aprile alle ore 21:00 si gioca il match di ritorno tra Pescara e Perugia. Partita importante per entrambe le squadre che devono fare in modo di affermare il loro posto in zona play-off per la possibile promozione. Pescara: lo stato della squadra Pescara che torna da una sconfitta in casa del Ascoli. Squadra ospite che trova il vantaggio al 36esimo minuto di ...

Ascoli-Pescara : probabili formazioni - quote e Pronostico : Ascoli-Pescara: probabili formazioni, quote e pronostico Domenica 7 Aprile 2019 l’Ascoli ospiterà il Pescara allo stadio Cino e Lillo Del Duca. Il calcio d’inizio di questo match, valevole per la 32esima giornata di Serie B, è fissato per le ore 15:00. Ascoli-Pescara: come arrivano le due squadre Risultato importante nella scorsa giornata per l’Ascoli di Vivarini. I bianconeri hanno infatti battuto per 2 a 1 il Padova ...