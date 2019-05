Pronostici Roland Garros maschile | il “solito” Rafa | qualche sorpresa ed un Thiem in

sportfair

(Di venerdì 24 maggio 2019)al via nella prossima settimana, tutti a caccia del ReNadal intenzionato a confermarsi sulla terra di Parigi Ilè alle porte, nella giornata di ieri è stato stilato il tabellone dello Slam sulla terra rossa, che ci permette di avere un quadro della situazione in merito ai possibili futuri incroci. Per quanto concerne il tabelloneci sarà una folta rappresentanza di tennisti italiani, ben 9 tra aventi diritto e qualificati, con enormi speranze riposte in Fabio Fognini. Per quanto concerne i favoriti del torneo, è chiaro che siano i soliti noti, con Nadal a suonare le danze. Vediamo però quali potrebbero essere outsider ed eventuali semifinalisti del torneo analizzando attentamente il tabellone. AFP/LaPresse, i favoriti della parte alta del tabellone Novak Djokovic: l’ovvio favorito della parte alta è il serbo, fresco ...

infobetting : Pronostici vincente Roland Garros 2019 - redapiw : Segui con noi il grande tennis con gli Internazionali d'Italia, il Roland Garros e Wimbledon su Telegram!… - BetItaliaWeb : Segui con noi il grande tennis con gli Internazionali d'Italia, il Roland Garros e Wimbledon su Telegram!… -