Pronostici Roland Garros femminile – Osaka per il tris | Halep vuole il back to back

sportfair

(Di venerdì 24 maggio 2019) Il grande tennis torna sulla terra rossa di Parigi per il French Open. Le migliori giocatrici al via per aggiudicarsi lo Slam francese: ecco idi SportFair per ilLa stagione sulla terra rossa si avvia verso la conclusione e i migliori tennisti al mondo si preparano per l’immancabile appuntamento di fine maggio: il. Parigi si prepara ad ospitare i grandi nomi del tennis e la domanda che tutti i fan si pongono è una sola: chi trionferà? Dopo aver ipotizzato i possibili vincitori in campo maschile, noi di SportFair abbiamo provato ad analizzare le possibili favorite per il tabellone. Il main draw delle donne è spesso un’incognita: nessuna dominatrice da quando Serena Williams si è fermata per maternità, condizioni fisiche complicate e risultati altalenanti. Un’incertezza che rende tutto più aperto e ...

infobetting : Pronostici vincente Roland Garros 2019 - redapiw : Segui con noi il grande tennis con gli Internazionali d'Italia, il Roland Garros e Wimbledon su Telegram!… - BetItaliaWeb : Segui con noi il grande tennis con gli Internazionali d'Italia, il Roland Garros e Wimbledon su Telegram!… -