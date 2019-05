Programmi TV di stasera | sabato 25 maggio 2019 In diretta sul Nove la finale di Coppa

davidemaggio

(Di sabato 25 maggio 2019) Barcellona-Valencia Rai1, ore 20.35: Ballando con le Stelle 14 Milly Carlucci conduce la seconda semi, nonché la penultima puntata che stabilirà le coppie finaliste che venerdì prossimo si contenderanno la vittoria. Ospiti, in qualità di ballerini per una notte, Nino Frassica, Nathalie Guetta e Flavio Insinna, un trio che ha fatto la fortuna delle prime stagioni di Don Matteo. Rai2, ore 21.05: The Rookie ore 22.40: Bull 3 1×17 Modalità crisi (The Rookie): Su suggerimento di Jessica, Nolan si offre volontario insieme a Tim per proteggere un testimone importante, Brad Hayes, un ex agente della Polizia di Frontiera. 1×18 Fronte interno (The Rookie): Il detective Jenkins viene arrestato dagli Affari Interni per avere mentito sul banco del testimoni. Una donna, Samantha Bennett, era stata ingiustamente accusata di omicidio. 3×08 Colpevole di sfortuna (Bull): Benny ...

