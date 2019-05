Prof accusato di far sesso con l' alunna 15enne 10 anni prima condannato per lo stesso

huffingtonpost

(Di venerdì 24 maggio 2019) Era il 2009 quando ilessore di inglese Alessandro Panella, oggi 45enne, patteggiava una pena per aver commesso atti sessuali su minori. A 10di distanza, dopo aver scontato 2e 8 mesi di carcere, dopo la riabilitazione e il ritorno in cattedra, l’accusa per lui è nuovamente la stessa. L’uomo avrebbe intrattenuto una relazione sessuale con una sua studentessa di 15. La notizia delle indagini della procura di Vercelli ha sconvolto l’Istituto tecnico di Santhià, presso il quale lavora.Si legge sulla Stampa:“Sono sconcertata” dice adesso la preside Paoletta Picco. “Quando ho saputo che quelessore avrebbe insegnato da noi, avevo chiesto il controllo del suo casellario giudiziale. Mi ero accorta della condanna. Quindi avevo chiesto all’Ufficio scolastico regionale come avrei dovuto comportarmi. Mi è stato ...

StampaVercelli : Arrestato il prof accusato di violenza sessuale su una allieva - ontopofgeeway : @DrunkyBorghy il tutto in settanta minuti perché la prof si è presentata in ritardo di quindici minuti SENZA LE VER… - FrancescoCDGesu : E se degli studenti avessero paragonato le ONG agli scafisti libici avreste avuto la stessa idea sulla libertà di p… -