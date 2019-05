Potete impostare OnePlus 7 Pro | rigorosamente nudo | come sfondo grazie a iFixit

tuttoandroid

(Di venerdì 24 maggio 2019) L'interno di7 Pro mostra una configurazione abbastanza modulare, dove le parti che si rompono comunemente possono essere facilmente sostituite, compresa la batteria. Discorso diverso per il display e la fotocamera frontale le cui capacità di scorrimento meccanico sono interessanti, ma rendono le riparazioni meno agevoli. L'articolo7 Pro,proviene da TuttoAndroid.

pierlu90 : RT @Iretnac: Vi ricordo che potete impostare l’audio in lingua originale dalla tv per non sentire quel cringe infinito chiamato Flavio Insi… - Iretnac : Vi ricordo che potete impostare l’audio in lingua originale dalla tv per non sentire quel cringe infinito chiamato… -