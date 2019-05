Porsche - Ultimi collaudi per la Taycan

quattroruote

(Di venerdì 24 maggio 2019) A pochi mesi del debutto ufficiale si moltiplicano gli avvistamenti della. La berlina sportiva elettrica è stata fotografa al Nürburgring, sia tra i cordoli che sulle strade limitrofe, dove era scortata da una 911 GT2 RS e da un prototipo della 718 Cayman GT4.Ormai senza veli. Lacircola ormai in versione definitiva, con pellicole che celano soltanto alcuni particolari dei gruppi ottici anteriori e posteriori. Il taglio molto caratteristico dei fari era già stato svelato in alcune foto precedenti e conferma un approccio innovativo che si distingue dallo stile degli altri modelli. Al Ring per cercare la prestazione. Il Nürburgring è probabilmente il terreno ideale per saggiare le prestazioni della, che grazie ai 600 CV dei due motori elettrici promette uno 0-100 km/h in 3,5 secondi. Le batterie consentiranno di percorrere circa 500 km nel ...