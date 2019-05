Pochettino alimenta i dubbi sul suo futuro | le parole sibilline del tecnico del Tottenham

sportfair

(Di venerdì 24 maggio 2019) Mauriciovuole investimenti importanti per il suoaltrimenti lascerà il club dopo la finale di Champions Mauricionon è certo della sua permanenza aled al momento sembra essere concentrato solo sulla finale di Champions League contro il Liverpool di Klopp. Ilargentino ha parlato di questo ed altro in una recente intervista: “Non prenderò decisioni se non dopo la finale” lediriportate da Sportmediaset. “E’ importante conoscere quali sono i piani futuri del club. Se vogliamo tornare in finale di Champions l’anno prossimo e lottare con il Manchester City e il Liverpool per il titolo in Premier abbiamo bisogno di rinforzi“. Dunque l’argentino chiede aldi spendere, altrimenti sarà addio.L'articolosul suo: le...

