Playoff Serie A Basket – Milano non molla! Espugnato il Del Mauro di Avellino | serie

Probabili formazioni Benevento – Cittadella - Playoff Serie B 25-05-19 : Benevento – Cittadella, Serie B, Playoff, Semifinali, Ritorno, Sabato 25 Maggio 2019 ore 21.00, le Probabili formazioniBenevento / Cittadella / Serie B / Probabili formazioni – Il Benevento è vicinissimo alla finale Playoff di Serie B; al Vigorito, i campani hanno la grande occasione di chiudere il discorso contro il Cittadella, sfruttando il 2-1 dell’andata, con i veneti che saranno costretti a compiere un’altra ...

Pronostico Pescara Vs Verona - Playoff Serie B 26-05-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Pescara – Verona, Serie B, Playoff, Semifinali, Ritorno, Domenica 26 Maggio 2019 ore 21.00Pescara / Verona / Serie B / Analisi – All’Adriatico, Pescara e Verona si giocano il tutto per tutto per agguantare la finale Playoff di Serie B. Dopo lo 0-0 dell’andata, gli abruzzesi possono contare su 2 risultati, dato che hanno terminato il campionato in una posizione migliore rispetto agli scaligeri, che ...

Playoff Serie A Basket – Olimpia Milano - lite social per Mike James : “infortunio? Non voglio rientrare se…” : Mike James resta fuori per infortunio e litiga su Twitter con un tifoso: criticato nell’atteggiamento, il playmaker americano risponde duramente Dopo aver dominato la regular season, l’Olimpia Milano rischia seriamente di abbandonare i Playoff al primo turno. La formazione allenata da coach Pianigiani si trova sotto 1-2 nella Serie contro Avellino e questa sera, in trasferta, potrebbe arrivare il colpo del ko. La squadra ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Avellino vuole chiudere la serie - Milano con le spalle al muro : Avellino ad un passo dall’impresa, Milano vicina al baratro. Gara-4 della sfida valevole per i quarti di finale dei Playoff di serie A potrebbe regalare una clamorosa sorpresa, con la sorprendente eliminazione dell’Olimpia. Infatti la Sidigas si trova sul 2-1 e davanti ai propri tifosi ha la possibilità di conquistare il terzo e decisivo punto, staccando in questo modo il biglietto per la semifinale. La squadra di Maffezzoli è ...

Basket - NBA Playoff 2019 : Toronto espugna Milwaukee e si porta sul 3-2 nella serie di finale a Est! : Malgrado la gamba indolenzita a causa della battaglia nelle due precedenti gare casalinghe, Kawhi Leonard mette per la quarta volta un trentello in questa serie delle finali di Eastern Conference e contribuisce in modo fondamentale alla vittoria esterna dei Toronto Raptors col punteggio di 99-105 sui Milwaukee Bucks in gara-5 con 35 punti con 5 triple a segno, 7 rimbalzi, e 9 assist. I canadesi sono ora in vantaggio 3-2 nella serie. I 21 punti ...

Playoff NBA – Toronto show - splendida rimonta nella serie : tutto da rifare per Milwaukee dopo Gara-5 : Milwaukee ko, Toronto avanti nella serie 3-2: i Raptors rimontano nella serie sui rivali in Gara-5 splendida vittoria dei Toronto Raptors nella notte in Gara-5 di finale di conference di Playoff NBA. I Bucks, dopo un buon avvio di partita, hanno subito la rimonta dei Raptors, che si sono così portati in vantaggio nella serie. Il match è terminato col punteggio di 99-105 e Toronto è stato trascinato alla vittoria dai 35 punti di Leonard, ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Trieste e Trento non si arrendono e accorciano sul 1-2! Cremona cade nel finale - Venezia demolita : Terminate nella serata le ultime due sfide di gara-3 dei quarti di finale dei Playoff Scudetto della Serie A 2018-2019. Trieste e Trento sono riuscite entrambe a difendere il fattore campo accorciando le distanze nei confronti rispettivamente di Cremona e Venezia e regalandosi un’opportunità per ristabilire la parità della Serie nel prossimo appuntamento in programma sabato 25 maggio. Sfida appassionante e interminabile tra Trieste e ...

Playoff Serie A Basket – Vittoria per Trieste e Trento : le serie contro Cremona e Venezia si riaprono : Successo in Gara-3 per Trieste e Trento che superano, rispettivamente, Cremona e Venezia: niente ‘cappotto’, le 2 serie si riaprono Chi aveva scommesso sul doppio ‘cappotto’ in stile Sassari è rimasto deluso: Trieste e Trento sono ancora vive. Le due sfide giocate questa sera, valevoli per Gara-3 del primo turno dei Playoff di serie A, hanno visto le squadre di casa trionfare e mantenere il fattore campo, decisivo per riaprire la serie ...

Playoff Serie C - date e orari dei quarti di finale : La Lega Pro ha ufficializzato le date e gli orari dei quarti di finale dei Playoff di Serie C. Gare di andata il 29 maggio, ritorno il 2 giugno. In basso il programma completo. Playoff Serie C ANDATA 29 MAGGIO ORE 20,30 IMOLESE-PIACENZA FERALPISALO’-TRIESTINA CATANIA-TRAPANI AREZZO-PISA RITORNO 2 GIUGNO ORE 20,30 PIACENZA-IMOLESE TRIESTINA-FERALPISALO’ TRAPANI-CATANIA PISA-AREZZO SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO ...

Squalificati Serie B - le decisioni del giudice sportivo dopo i Playoff : stop per due calciatori : Squalificati Serie B – Sono due i calciatori fermati dal giudice sportivo dopo le gare di andata delle semifinali playoff: Armenteros del Benevento e Proia del Cittadella, un turno ad entrambi dopo che avevano fatto terminare la sfida del Tombolato 10 contro 10. I due salteranno la gara di ritorno del Vigorito. Tra le società, ammende a Verona (5.000 euro “per avere suoi sostenitori, al 41° del primo tempo, intonato un coro ...

Pronostico Benevento Vs Cittadella - Playoff Serie B 25-05-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Benevento – Cittadella, Serie B, Playoff, Semifinali, Ritorno, Sabato 25 Maggio 2019 ore 21.00Benevento / Cittadella / Serie B / Analisi – Il Benevento è ad un passo dalla finale di Playoff di Serie B; sabato sera al Vigorito, la formazione di Bucchi ospiterà il Cittadella nel ritorno della semifinale, per difendere il 2-1 dell’andata, maturato grazie alle reti di Insigne e Coda, che hanno ribaltato ...

Sorteggio Playoff Serie C - la diretta live con tutti gli accoppiamenti : Sorteggio playoff Serie C – Nella serata di ieri sono andate in scena partite molto importanti valide per i playoff di Serie C, nel primo match eliminazione a sorpresa per il Catanzaro, ad avere la meglio è stato il Feralpisalò. Qualificazione sul filo di lana per il Catania che ha pareggiato l’iniziale svantaggio contro il Potenza, inutile la rimonta contro l’Imolese per il Monza del presidente Berlusconi. Si qualifica ...

Playoff Serie C - Catanzaro eliminato : il presidente Noto è una furia : Playoff Serie C – Sono andate in scena partite molto importanti valide per i Playoff di Serie C e che hanno regalato clamorosi colpi di scena fino alla fine. Nel primo match eliminazione a sorpresa per il Catanzaro che non è andato oltre il pareggio contro il Feralpisalò, eliminazione per il club calabrese con il presidente Noto furioso al termine della partita: “la partita la stavamo vincendo. Il gol loro da come è nato ...