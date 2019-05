Playoff NBA – Infortunio alla caviglia per Giannis Antetokounmpo | si complica la serie di

Playoff NBA – Golden State Warriors - Kevin Durant non recupera : sarà out per Gara-1 delle Finals : Kevin Durant ancora alle prese con l’infortunio al polpaccio subito Durante la serie contro i Rockets: KD sarà costretto a saltare Gara-1 delle Finals NBA Dopo aver superato 4-0 i Portland Trail Blazers, i Golden State Warriors avranno qualche giorno di riposo prima delle Finals NBA. In questa finestra temporale, la franchigia bi-campione NBA in carica sperava di poter recuperare Kevin Durant, ma l’ex Thunder è ancora alle ...

Basket - NBA Playoff 2019 : Toronto espugna Milwaukee e si porta sul 3-2 nella serie di finale a Est! : Malgrado la gamba indolenzita a causa della battaglia nelle due precedenti gare casalinghe Kawhi Leonard mette per la quarta volta un trentello in questa serie delle finali di Eastern Conference e contribuisce in modo fondamentale alla vittoria esterna dei Toronto Raptors col punteggio di 105-99 sui Milwaukee Bucks in gara-5 con 35 punti con 5 triple a segno 7 rimbalzi e 9 assist, i canadesi sono ora in vantaggio 3-2 nella serie. I 21 punti di ...

Playoff NBA – Toronto show - splendida rimonta nella serie : tutto da rifare per Milwaukee dopo Gara-5 : Milwaukee ko, Toronto avanti nella serie 3-2: i Raptors rimontano nella serie sui rivali in Gara-5 splendida vittoria dei Toronto Raptors nella notte in Gara-5 di finale di conference di Playoff NBA. I Bucks, dopo un buon avvio di partita, hanno subito la rimonta dei Raptors, che si sono così portati in vantaggio nella serie. Il match è terminato col punteggio di 99-105 e Toronto è stato trascinato alla vittoria dai 35 punti di Leonard, ...

Playoff NBA – Drake scatenato per i suoi Raptors - il coach dei Bucks protesta : “non c’è posto per lui sul parquet” : Drake fa quello che vuole sul parquet dei Raptors e il suo comportamento infastidisce i Bucks: coach Budenholzer non le manda a dire Dopo le due vittorie in casa, i Bucks si sono ritrovati a subire due sconfitte nelle trasferte di Toronto. Il pubblico canadese ha reso la Scotiabank Arena un vero e proprio inferno, provando in ogni modo a fermare Giannis Antetokounmpo e compagni. Il grande protagonista delle gare casalinghe dei Raptors è ...

Playoff NBA – I Raptors si fermano anche con la… musica : vietate le canzoni di Drake in una radio locale : Una radio di Milwaukee ha deciso di non trasmettere più canzoni del rapper Drake, grande tifoso dei Raptors, fin quando non sarà finita la serie fra Milwaukee e Toronto La finale della Eastern Conference fra Milwaukee e Toronto è una delle partite più attese dei Playoff. Fra le due squadre c’è grande equilibrio e la ‘sfida nella sfida’ fra le due stelle, Giannis Antetokounmpo e Kawhi Leonard, vale da sola il prezzo del biglietto. Dopo ...

Playoff NBA – Toronto travolge Milwaukee in Gara-4 - i Raptors graffiano i Bucks e riportano in parità la serie : La formazione canadese non lascia scampo agli avversari in Gara-4, sconfitti con il punteggio di 120-102 al termine di un match dominato Tutto da rifare per Milwaukee che, al termine di Gara-4, vede svanire il vantaggio ottenuto nella serie con Toronto. I Raptors infatti non lasciano scampo ai propri avversari davanti al proprio pubblico, asfaltandoli con il punteggio di 120-102. Una prestazione perfetta dal punto di vista offensivo per i ...

Playoff NBA 2019 : Toronto vince gara-4 e pareggia la serie contro Milwaukee : Tutto in parità. I Toronto Raptors si impongono anche in gara-4 e pareggiano la serie contro i Milwaukee Bucks. I canadesi vincono abbastanza nettamente per 120-102 e vanno sul 2-2 ed ora la finale di Eastern Conference ritorna in quel di Milwaukee per una gara-5 che promette scintille. Fattore campo, dunque, ancora rispettato nella serie. Kyle Lowry è il grande trascinatore dei canadesi con 25 punti a referto. Kawhi Leonard si ferma a ...

Basket - NBA Playoff 2019 : i Golden State Warriors piegano ancora i Portland Trail Blazers dopo un overtime e volano alle Finals : I Golden State Warriors fanno per la quinta volta consecutiva il loro ingresso nelle NBA Finals. Gli uomini di Steve Kerr chiudono sul 4-0 la serie finale della Western Conference contro i Portland Trail Blazers dopo una partita combattutissima e terminata soltanto all’overtime (117-119). Per aggiungere storia ad altra storia, basta rivolgersi a Steph Curry e Draymond Green, i primi compagni a chiudere con una tripla doppia nella stessa ...

Playoff NBA – Antetokounmpo sincero : “ad Est senza LeBron James il cammino verso le Finals è apertissimo” : Giannis Antetokounmpo, autentico dominatore della Eastern Conference, ammette che il percorso dei Bucks è stato facilitato dall’assenza di LeBron James Giannis Antetokounmpo ha guidato i suoi Milwaukee Bucks in testa alla regular season della Eastern Conference, per poi portarli, con 8 vittorie e 1 sola sconfitta, dritti alla finale di Conference contro i Raptors. Per ora, le prime due gare contro Kawhi Leonard e compagni hanno premiato ...

VIDEO Basket - NBA Playoff 2019 : terzo atto stellare tra Toronto e Milwaukee! Raptors in trionfo dopo due supplementari : Una sfida interminabile e spettacolare quella andata in scena nella notte italiana nella terza partita della serie tra Toronto Raptors e Milwaukee Bucks, atto conclusivo della Estern Conference nei Playoff della NBA 2018-2019. La formazione di Nick Nurse si è imposta con il punteggio di 118-112 al termine di un incontro appassionante prolungatosi per ben due tempi supplementari. Nonostante la pessima serata di Giannis Antetokounmpo, la squadra ...

Playoff NBA – Lillard confessa : “Warriors? Ci ho provato - ma è come sbattere contro un muro” : Damian Lillard non è riuscito a guidare i Blazers al successo in Gara-3 della Finale di Conference contro gli Warriors: la stella di Portland spiega la difficoltà nell’affrontare la difesa Warriors Gara-3 della Finale di Conference fra Blazers e Warriors doveva essere quella della svolta. I Blazers, sfruttando il fattore campo, avrebbero dovuto provarle tutte per riaprire una serie che li vedeva fortemente sfavoriti, ma grazie ad un ...

Basket - NBA Playoff 2019 : Toronto reazione d’orgoglio! Leonard stende Milwaukee dopo due supplementari e riapre la serie : Non è ancora finita: questo sembra dire la vittoria dei Toronto Raptors sui Milwaukee Bucks per 118-112 al termine di due tempi supplementari nella terza sfida della Finale di Eastern Conference dei Playoff NBA 2019. Con una prestazione di carattere e talento la formazione allenata da Nick Nurse è riuscita ad accorciare le distanze nella serie portandosi sul 1-2 ed evitando di ritrovarsi con le spalle al muro. La compagine guidata da Mike ...