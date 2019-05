PlayDate | svelato il funzionamento della manovella nel gioco Crankin' s Time Travel

eurogamer

(Di venerdì 24 maggio 2019) Come vi avevamo accennato ieri è in arrivo nel 2020 una simpaticissima mini console sviluppata da Panic la cui particolarità è rappresentata proprio da unaposta di lato.Indubbiamente ladiha destato un certo interesse da parte del pubblico: contrariamente a quanto si possa pensare questanon serve per caricare la console, ma verrà utilizzata proprio come sistema di controllo per alcuni giochi.Come riporta Play Crazy Game, il primoad utilizzare lacome sistema di controllo sarà'sAdventure di Keita Takahashi, meglio conosciuto come l'autoreserie Katamari. Ilviene mostrato in azione con una breve GIF pubblicata su Twitter.Leggi altro...

