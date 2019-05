Pierfrancesco Favino | Il traditore incanta Cannes

gqitalia

(Di venerdì 24 maggio 2019) Per essere considerato un bravo attore devi saper interpretare chiunque. Senza pregiudizi e senza gigionismi, scomparendo completamente nei personaggi che ti affidano per risultare vero, credibile., in una carriera che ormai dura da 38 anni, è andato ben oltre, facendosi apprezzare per le sue versioni di uomini realmente esistiti, dal ciclista Bartali all'anarchico Pinelli, dal criminale Libanese al pentito di mafia Buscetta. Questo ultimo gli sta valendo molteplici apprezzamenti adalla critica internazionale che oggi, a seguito della proiezione al festival del film Ildi Bellocchio, non fanno che esprimere parole di elogio. Lui incassa i complimenti, ringrazia, si scatena al party post premiere ballando con la compagna Anna Ferzetti e i colleghi Piergiorgio Bellocchio e Luigi Lo Cascio, poi torna a testa a bassa a fare quello che ha ...

