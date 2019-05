Perché lo stallo mondiale delle rinnovabili elettriche è preoccupante

huffingtonpost

(Di venerdì 24 maggio 2019) Sapevamo che le emissioni mondiali di CO2 lo scorso anno, nonostante l’Accordo di Parigi e la necessità di procedere a rapidi e consistenti riduzioni per poter evitare una precipitazione drammatica della crisi climatica, erano aumentate dell’1.7%. Poi l’Agenzia Internazionale per l’Energia ci ha fornito anche i numeri di unacause di questo peggioramento: l’arresto della crescita della capacità addizionale, installata nel 2018, degli impianti per produrre energia elettrica con fonti. Questa capacità addizionale da tempo aumentava: passando da 18 GW nel 2001 a 177 GW aggiuntivi all’anno nel 2017. Dopo quasi vent’anni, con aumenti annui sempre maggiori, ci stavamo abituando a ritenere inarrestabile la crescita. Ecco invece l’amara sorpresa del 2018: ...

