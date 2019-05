Perché Emilia Clarke di Game of Thrones ha rifiutato Cinquanta Sfumature di Grigio

optimaitalia

(Di venerdì 24 maggio 2019)diofavrebbe potuto impersonare la Anastasia Steele didi, ma haquel ruolo temendo di restare ingabbiata in un'immagine troppo sexy che non la rappresenta.La protagonista del Trono di Spade, d'altronde, ci è già passata: avendo già dovuto girare delle scene senza veli per interpretare il personaggio di Daenerys Targaryen nella saga di HBO appena terminata, laha voluto evitare un'ulteriore esposizione del suo corpo rifiutando la proposta di interpretare Anastasia, nonostante apprezzasse l'impostazione delicata del regista del film Sam Taylor-Johnson.Alla fine il ruolo di protagonista dell'adattamento del romanzo best seller di EL James è stato affidato a Dakota Johnson, che ha ottenuto così una ribalta internazionale, ma lanon si è affatto pentita della sua scelta.In una nuova intervista con The ...

