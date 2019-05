Per Londra e l' Ue la Brexit è inevitabile L' ambasciatore Aragona | dopo la

huffingtonpost

(Di venerdì 24 maggio 2019) Le dimissioni in lacrime di Theresa May, gli scenari politici che si aprono anche in ottica europea. Il terremoto politico nel Regno Unito. Con HuffPost ne parla un profondo conoscitore della realtà britannica: Giancarlo, a lungodell’Italia nel Regno Unito, già presidente dell’Istituto per gli Studi di Politica internazionale (Ispi)., la premier Theresa May ha annunciato le sue dimissioni e l’uscita da Downing Street il 7 giugno prossimo. Cosa accade ora?In concreto, si avvia la procedura per eleggere il nuovo leader dei conservatori e, di conseguenza, un nuovo Primo Ministro. La formalizzazione della crisi politica e governativa, da tempo palese sul piano sostanziale, nel breve periodo accresce le incertezze che circondano lae rimette sul tavolo, malgrado il voto parlamentare di gennaio di segno diverso, ...

