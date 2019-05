Per le aziende scatta l’era della rilevanza

Huawei e Google cercano insieme una soluzione Per Android - aziende USA a rischio di ingenti Perdite : Huawei sta sfruttando i 90 giorni di licenza temporanea concessi dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti per cercare insieme a Google una soluzione alle restrizioni commerciali imposte dalla Casa Bianca. A confermarlo è stato il rappresentante Huawei presso le istituzioni UE, Abraham Liu, ribadendo un aspetto fondamentale della questione: non ci sono contrasti fra Google e Huawei. “Google non ha alcuna motivazione per bloccarci. ...

Spread - Visco : “Salito anche Per rischi di uscita dall’euro. Segni di tensione sul costo dei prestiti Per famiglie e aziende” : “I premi sui Credit default swap (“assicurazioni” contro il rischio di fallimento dello Stato, ndr) suggeriscono che il differenziale dei titoli di Stato italiani è salito a seguito sia dell’aumento dei rischi di credito sia dei rischi di ridenominazione dei titoli in una diversa moneta” rispetto all’euro. Il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco, in visita in Israele, commenta così l’andamento dello Spread ...

Ue - in vigore il tetto Per tariffe telefoniche e sms/ Prezzi - escluse le aziende : tariffe telefoniche e sms Ue, da oggi entra in vigore il nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche approvato dal Parlamento Europeo.

Istat - via al censimento Permanente delle imprese : un campione di 280mila aziende : C’è una novità per il sistema imprenditoriale italiano da parte di Istat. Il 20 maggio inizierà il Nuovo censimento permanente delle imprese e, per la prima volta nella storia dell’istituto di statistica, sarà a cadenza triennale e non più decennale. L’obiettivo è quello di monitorare in modo più puntuale e tempestivo i continui cambiamenti del sistema produttivo nazionale, con un’attenzione ai temi della digitalizzazione e della competitività. ...

Controlli aziende agricole a Vittoria : 4 denunce Per caporalato VIDEO : La Polizia di Stato di Ragusa controlla tre aziende agricole di una famiglia di Vittoria e denuncia i 4 titolari per sfruttamento della manodopera.

Fed - debito aziende suPera livello crisi : ...dollari e i prestiti nuovi che vanno alle aziende più a rischio superano ora i picchi del 2007 e del 2014.I default su questi prestiti restano Bassi ma la situazione potrebbe cambiare se l'economia ...

Fed - debito aziende suPera livello crisi : 4.28 La Fed lancia l'allarme sull'elevato debito delle aziende: quelle già altamente indebitate continuano ad accedere a prestiti e questo rappresenta un rischio per la stabilità del sistema finanziario. I prestiti alle società con un debito elevato sono saliti del 20% nel 2018 a 1.100 mld di dollari e i prestiti nuovi che vanno alle aziende più a rischio superano ora i picchi del 2007 e del 2014.I default su questi prestiti restano Bassi ma ...

Fiocchi - aziende in classe Per la formazione 4.0 : Il mondo delle imprese entra in classe per un mese di lezione 4.0. Si conclude domani l'innovativo progetto di alternanza scuola-lavoro 'rovesciata' che ha visto protagonisti 17 studenti della classe ...

Imprese - Industria Felix : «La redditività netta delle pmi campane suPera la media italiana». Premiate le 50 aziende primatiste e più ... : Il Premio, la cui seconda edizione si è svolta nel pomeriggio a Napoli a Città della Scienza, ha visto la partecipazione di 50 aziende campane Premiate per i primati di bilancio e per le migliori ...

Imprese - Industria Felix : «La redditività netta delle pmi campane suPera la media italiana». Premiate le 50 aziende primatiste e più ... : ... il presidente di ConfIndustria Campania e Unione Industriali Napoli Vito Grassi , il responsabile dell'Ufficio studi di Cerved Guido Romano , il docente di Economia Industriale di LUISS Cesare Pozzi ...

Oltre un milione di euro di multa a sei aziende Buy&Share Per violazione del codice del Consumo. : Ammontano a Oltre un milione di euro le sanzioni irrogate dall; AGCM nei confronti di seri società, titolari di sette siti operanti in modalità Buy&Share. L'articolo Oltre un milione di euro di multa a sei aziende Buy&Share per violazione del codice del Consumo. proviene da TuttoAndroid.

Astorre : Raggi e Lemmetti spieghino ad aziende creditrici con Campidoglio Perchè non sono pagate : Roma – “Raggi e Lemmetti spieghino a circa 5.000 imprese che hanno prestato opere e servizi per il Comune di Roma perche’ non vengono pagate. E lo dicano soprattutto alle 780 aziende che in un solo anno, il 2018, si sono sommate alle 4.189 del 2017 (+18%)”. Cosi’ in un comunicato il segretario del Pd Lazio, senatore Bruno Astorre commentando la relazione dell’assessore al Bilancio, Gianni Lemmetti, sul ...

Care aziende - l’anno prossimo ci fate trovare l’uovo di Pasqua fondente Per i bambini? : Siamo reduci dalle feste di Pasqua dove, come sempre, i nonni e i genitori hanno fatto a gara per regalare a figli e nipoti un uovo di Pasqua, simbolo di allegria e “suspense” da sorpresa. Ma la scelta non è facile, perché – a parte i regali dentro che sono, chissà come mai sempre deludenti, esattamente come negli anni Settanta, e cioè collanina e triste portachiavi – l’offerta sterminata non significa ...

Rider contro vip che non danno mancia - aziende : “Sconcertati Per minacce ai consumatori e violazione privacy” : “Siamo sconcertati dalle dichiarazioni pubblicate su Facebook dal gruppo Deliverance Milano, soprattutto in relazione al tema della privacy e alle minacce, neanche troppo velate, che sono state rivolte ad alcuni consumatori”. AssoDelivery, associazione che rappresenta le principali piattaforme di food delivery (Deliveroo, Glovo, Just Eat, Social Food e UberEats) si è dissociata dall’iniziativa del collettivo di Rider ...