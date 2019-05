Pep Guardiola alla Juventus? La clausola che rende il sogno possibile

Quanto guadagna Pep Guardiola : stipendio e patrimonio dell’allenatore : Quanto guadagna Pep Guardiola: stipendio e patrimonio dell’allenatore Le indiscrezioni diventano di ora in ora sempre più pressanti: la Juventus avrebbe raggiunto un accordo con Pep Guardiola. Il tecnico catalano sarebbe in procinto di firmare un quadriennale con i bianconeri a 24 milioni di euro a stagione. L’annuncio potrebbe arrivare già il 4 giugno con la presentazione all’Allianz 10 giorni dopo. Pep Guardiola: la Juventus ...

Guardiola-Juve - CdA City : «Pep seccato per la situazione» : Nonostante le ripetute smentite di questi ultimi tempi, proseguono le voci che vorrebbero Pep Guardiola come nuovo allenatore della Juventus nella prossima stagione. Sul tema è intervenuto anche Alberto Galassi, membro del CdA dei Citizens. «Guardiola è sulle spiagge di Abu Dhabi, e il primo ad essere seccato di questa situazione è lui», ha spiegato […] L'articolo Guardiola-Juve, CdA City: «Pep seccato per la situazione» è stato realizzato ...

Juventus - l’Agi : “Il nuovo allenatore è Pep Guardiola” : “Trovato l’accordo tra Pep Guardiola e la Juventus“. Lo scrive l’agenzia di stampa Agi che specifica che società e allenatore “avrebbero raggiunto un accordo che impegnerebbe l’allenatore con i bianconeri per quattro anni con un compenso di 24 milioni di euro a stagione“. Sempre secondo l’agenzia, la firma è prevista per il 4 giugno mentre la presentazione ufficiale si terrebbe venerdì 14, giorno ...

Guardiola Juventus - crollano le quote di Pep in bianconero : Guardiola Juventus – In mezzo a tanto marasma, caos mediatico, voci più o meno controllate, ciò che è certo che i primi a crede ad un futuro bianconero di Pep Guardiola sono i bookmakers. Le agenzie di scommesse sono un termometro del clima che si respira nel mondo del calcio e nelle ultime ore hanno […] L'articolo Guardiola Juventus, crollano le quote di Pep in bianconero proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale ...

Juventus post Max Allegri - i media spagnoli : “Paratici ha incontrato Pep Guardiola a Milano” : La corsa alla panchina bianconera, dopo l’addio già annunciato di Massimiliano Allegri, perde uno dei protagonisti, almeno stando alle dichiarazioni pubbliche dei diretti interessati. L’ex calciatore e allenatore juventino, Didier Deschamps, ha giurato fedeltà alla nazionale francese e si è tirato così fuori dalla contesa: “È sempre bello essere accostato a grandi club come la Juve, ma oggi il mio futuro prossimo è la Francia ...

Manchester City - Guardiola imbufalito in conferenza stampa : Pep a muso duro contro un giornalista [VIDEO] : Provocato nel corso della conferenza stampa successiva al successo in FA Cup contro il Watford, l’allenatore del City non le ha mandate a dire ad un giornalista conferenza stampa di fuoco per Pep Guardiola dopo il successo in FA Cup del suo Manchester City, l’allenatore catalano non le ha mandate a dire ad un giornalista colpevole di avergli rivolto una domanda poco carina. Quale? Se avesse ricevuto denaro extra contratto dal ...

Olivero : 'La Juve ha chiamato Guardiola : Pep ha detto sì ma...' : Dagli studi di Sky Sport , il giornalista GB Olivero de La Gazzetta ha spiegato la situazione per la panchina della Juventus : 'So che la Juventus dopo aver perso Zidane, aveva subito contattato Pep Guardiola . Il ...