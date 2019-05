Pensioni ultime notizie | Quota 100 | Durigon “nessuna corsia preferenziale”

Pensioni ultime notizie : “tagliate a 6 milioni di persone” Pd attacca : Pensioni ultime notizie: “tagliate a 6 milioni di persone” Pd attacca In pieno clima di campagna elettorale il PD (e non solo) attacca il governo sul fronte previdenziale. Sulle Pensioni ultime notizie riportano gli attacchi mirati del segretario Dem Nicola Zingaretti e di altri esponenti dell’opposizione nei confronti del governo. Al centro della questione il doppio taglio Pensionistico previsto giugno, ovvero dopo le elezioni ...

Pensioni ultime notizie : rivalutazione “governo beffa 5 milioni di persone” : Pensioni ultime notizie: rivalutazione “governo beffa 5 milioni di persone” Il 26 maggio ci sono le elezioni europee (e, in alcune parti, anche amministrative). Dal mese di giugno la doccia fredda per diversi pensionati, che dovranno far fronte al conguaglio relativo al blocco delle indicizzazioni e al contributo di solidarietà (ma solo per chi percepisce assegni Pensionistici di importo superiore a 100 mila euro lordi annui). A parlare di ...

Pensioni ultime notizie : Di Stefano attacca la Lega - scontro con Giorgetti : Pensioni ultime notizie: Di Stefano attacca la Lega, scontro con Giorgetti Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano ancora l’alta tensione che si registra tra Movimento 5 Stelle e Lega. A mettere benzina sul fuoco ci ha pensato il sottosegretario al Ministero degli Esteri Manlio Di Stefano, che ha accusato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministro Giancarlo Giorgetti di non essere molto lucido sull’operato del ...

Pensioni ultime notizie : Salvini - legge Fornero “smontata pezzo per pezzo” : Pensioni ultime notizie: Salvini, legge Fornero “smontata pezzo per pezzo” Sul tema Pensioni ultime notizie riportano le affermazioni esternate dal vicepremier Matteo Salvini a Milano, in occasione della maxi manifestazione della Lega. Molti i temi toccati, in un appuntamento che ha di fatto riepilogato le priorità elettorali leghiste a una settimana dalle elezioni del 26 maggio. Salvini ha allontanato le accuse che lo collocano ...

Pensioni ultime notizie : turnover Quota 100 - Damiano contro la Bongiorno : Pensioni ultime notizie: turnover Quota 100, Damiano contro la Bongiorno Sul tema Pensioni ultime notizie riportano il punzecchiamento di Cesare Damiano nei confronti del ministro della Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno sul turnover professionale che dovrebbe esserci in diversi comparti. Per l’ex presidente della commissione Lavoro alla Camera, la soluzione potrebbe essere molto più semplice di quanto la Bongiorno fa sembrare. ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 Salvini “risultati positivi e nuovo lavoro” : Pensioni ultime notizie: Quota 100 Salvini “risultati positivi e nuovo lavoro” Il ministro dell’Interno Matteo Salvini si sente, per certi versi, accerchiato. Dall’Unione europea e dagli economisti, che criticano le misure, anzi le conseguenze delle misure di questo governo, in primis Quota 100. Dai suoi colleghi di governo, che sembrano volerlo mettere in un angolo: da un lato Luigi Di Maio che vuole perseguire la strada del salario minimo, ...

Pensioni ultime notizie : cumulo Quota 100 e Rita ammesso - come si fa : Pensioni ultime notizie: cumulo Quota 100 e Rita ammesso, come si fa Con l’entrata in vigore del DL n. 4/2019 ha fatto il suo ingresso nel mondo Pensionistico una nuova misura di pensione anticipata, transitoria e con data di scadenza, che risponde al nome di Quota 100. Per l’accesso a questo prepensionamento, tuttavia, bisogna soddisfare alcuni requisiti, come ad esempio il divieto di cumulo con reddito da lavoro (fatta eccezione per i ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 con altri redditi - circolare Inps in arrivo : Pensioni ultime notizie: Quota 100 con altri redditi, circolare Inps in arrivo Il cumulo tra Quota 100 e altri redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa non è possibile ed è tra le cause che ostacolo l’accesso alla nuova misura di pensione anticipata, che ricordiamo essere transitoria. È la stessa Legge di riferimento che lo stabilisce. All’articolo 14, infatti, si legge che Quota 100 non risulta cumulabile con i redditi da lavoro ...

Pensioni ultime notizie : Quota 41 dopo Quota 100 - Lega “pronti in 3 anni” : Pensioni ultime notizie: Quota 41 dopo Quota 100, Lega “pronti in 3 anni” Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano le misure del governo in programma per i prossimi anni. dopo Quota 100, che ricordiamo avere carattere transitorio, sarà la volta di Quota 41 per tutti, obiettivo finale del governo più volte dichiarato. Ma ci sarà spazio anche per Opzione Donna e per l’ultima salvaguardia degli esodati. Ne ha parlato il ...

Pensioni ultime notizie : Landini su Quota 100 “conti governo non tornano” : Pensioni ultime notizie: Landini su Quota 100 “conti governo non tornano” Sul fronte Pensioni ultime notizie riportano la risposta del segretario Cgil Maurizio Landini alle esternazioni del ministro dell’Economia Giovanni Tria, rilasciate al Sole 24 Ore, dove si parla di conti, taglio della spesa e aumento dell’Iva. Pensioni ultime notizie: Tria, “Tagliare la spesa meglio che aumentare le tasse” “Impedire l’aumento dell’Iva significa ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 - Marattin “Riforma Fornero ancora c’è” : Pensioni ultime notizie: Quota 100, Marattin “Riforma Fornero ancora c’è” Il governo giallo-verde, appena insediatosi al governo, ha messo in cima alle priorità, tra le altre cose, lo smantellamento della riforma Fornero. Il primo step è stato Quota 100, misura partita originariamente con altri propositi, alla fine si è tradotta in una sorta di pensione anticipata per chi avesse maturato 62 anni di età e 38 anni di contributi. Non una Quota ...

Pensioni ultime notizie : spesa pubblica aumenta - quanto spendono gli altri : Pensioni ultime notizie: spesa pubblica aumenta, quanto spendono gli altri L’Italia è un Paese ossessionato dalle Pensioni. E questa ossessione si riflette sulla spesa pubblica, che seppur più o meno in linea con la media degli altri Paesi europei, la quota destinata alle Pensioni rappresenta certamente la quota maggiore del Pil. A fare un bilancio di questa “ossessione” per le Pensioni tutta italiana ci hanno pensato Mariasole Lisciandro e ...

Pensioni ultime notizie : manifestazione 1 giugno Roma - punti della protesta : Pensioni ultime notizie: manifestazione 1 giugno Roma, punti della protesta Dal 9 maggio al 1° giugno ci passano poco più di 20 giorni e saranno 3 settimane di protesta indetta dai sindacati che tutelano i pensionati. Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano infatti la mobilitazione prevista per il 1° giugno a Roma, che si sposterà da piazza del Popolo a piazza San Giovanni per via del grande numero di adesioni. Le giornate di protesta ...

Pensioni ultime notizie : Quota 41 ok - ma Uil chiede correttivi a Quota 100 : Pensioni ultime notizie: Quota 41 ok, ma Uil chiede correttivi a Quota 100 Il governo ha lanciato a partire dal 2019 Quota 100, la nuova pensione anticipata che consente il pensionamento a tutti i lavoratori che hanno raggiunto 62 anni di età e 38 anni di contributi. L misura è sperimentale, visto che ha una durata triennale, fino al 2021. L’obiettivo finale, infatti, resta Quota 41 per tutti, ovvero la possibilità di andare in pensione con ...