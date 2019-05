Pedofilia | adesso i vescovi hanno l’obbligo «morale» di denunciare alle autorità civili

vanityfair

(Di venerdì 24 maggio 2019) Quando le accuse dirivolte a clerici e religiosi diventano «verosimili», in seguito a un’indagine, la denuncia dei responsabilidiventa un «obbligo». Solo «», ma obbligo. Questa misura fa parte delle nuove linee guida approvate dalla Conferenza Episcopale Italiana, la Cei, sulla tutela dei minori, che aggiornano quelle adottate nel 2012 quando il Papa era Benedetto XVI. Lo ha annunciato monsignor Lorenzo Ghizzoni, arcivescovo di Ravenna e responsabile della Commissione Cei per la tutela dei minori, presentando questa novità come «un grande passo in avanti».: non esistegiuridico nel diritto canonico né in quello civile, perché inon sono pubblici ufficiali. E tecnicamente neppure la denuncia è tale, perché può essere sporta solo dvittime: si tratta di un esposto, ma di fronte al quale quasi sempre, poi, ...

