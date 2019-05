Pd | Sala | “Non mi fido dei bulletti sovranisti” Zingaretti | “Chi governa ha stessi gli

Morte Emiliano Sala - il nuovo audio su WhatsApp : “non voglio andare al Cardiff” : Morte Emiliano Sala – La Morte di Emiliano Sala ha lasciato un vuoto in amici, parenti e tifosi, nelle ultime ore sono emerse nuove clamorose novità, un altro audio WhatsApp è stato pubblicato. “vogliono vendermi. Oggi c’è stata l’offerta del Cardiff – si sente nell’audio – Hanno negoziato per avere tanti soldi, vogliono che me ne vada assolutamente. E’ vero che mi offrono un buon contratto, ma a ...

Benedetta Mazza e Stefano Sala oggi - è tutto finito dopo il Gf Vip : “Non è andata” : Stefano Sala e Benedetta Mazza, cosa è successo dopo il Gf Vip tra i due? Benedetta Mazza e Stefano Sala oggi non si sentono più. Tra i due ex gieffini è finita anche l’amicizia. Al Grande Fratello Vip 2018 sembrava essere nata un’intesa fra loro che potesse andare oltre. Eppure, i due in Casa si […] L'articolo Benedetta Mazza e Stefano Sala oggi, è tutto finito dopo il Gf Vip: “Non è andata” proviene da Gossip e Tv.

Expo - chiesti 13 mesi per il sindaco Sala di Milano per falso. Il pg : “Non è credibile” : Un anno e un mese sono stati chiesti dal sostituto pg di Milano Massimo Gaballo per il sindaco di Milano Giuseppe Sala, in qualità di ex amministratore delegato di Expo e tra gli imputati in primo grado per il caso con al centro l’appalto per la Piastra dei servizi per l’Esposizione universale. Il primo cittadino di Milano risponde solo di falso per la retrodatazione di due verbali con cui, nel maggio del 2012, furono sostituiti due ...

Stadio San Siro - Sala : “non ci sono elementi per ipotizzare chiusura” : Stadio San Siro – Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato delle condizioni dello Stadio Meazza, dopo le ultime segnalazioni su oscillazioni e cadute di calcinacci. “Prima queste vibrazioni venivano percepite e non le si considerava e adesso invece si considerano – ha detto a margine di una evento alla Cariplo Factory -. E’ chiaro che dal nostro punto di vista non c’e’ nessuna volonta’ di ...

25 aprile - Sala : “Salvini dica che Resistenza non gli interessa - non cerchi scuse”. Il corteo : “Non meritiamo ministro così” : A Milano, per il tradizionale corteo del 25 aprile, hanno sfilato migliaia di persone, tra cui il sindaco Giuseppe Sala e il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. Il palco, come di consueto, è stato montato in piazza del Duomo. In piazza San Babila, come ogni anno, è stata contestata la Brigata ebraica. “Salvini dica che la Resistenza non gli interessa, non cerchi scuse” ha detto il sindaco del capoluogo lombardo. L'articolo 25 ...

MarSala - è giallo sulla morte di Gianni Genna : “Non sappiamo ancora chi o cosa l’abbia ucciso” : Mistero sulle cause della morte di Gianni Genna, il 27enne di Marsala scomparso domenica e trovato cadavere ieri nei pressi di un casolare di contrada Ciavolotto. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire le ultime ore di vita del ragazzo, per capire se si tratti di un omicidio o meno. Sul suo corpo non ci sarebbero segni di violenza. Si attendono i risultati dell'autopsia.Continua a leggere