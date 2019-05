Parigi | omicidio in casa di riposo | a 102 anni sospettata di aver ucciso la vicina di 92

Blastingnews

(Di venerdì 24 maggio 2019) Non è mai troppo tardi per amare, ma anche per odiare, o comunque per commettere crimini estremi persino nella quarta età, almeno a giudicare da un'incredibile storia che arriva dalla Francia. E' morta non di vecchiaia, ma uccisa da colpi alla testa e per asfissia da strangolamento, un'anziana di 92che abitava in unadidi Chezy-sur-Marne, comune che si trova nella regione dell'Aisne, a nord-est di. Gli inquirenti ritengono che a levarle la vita sia stata un'ospite di una stanza, una 'vegliarda' di 102che avrebbe anche confessato il suo crimine. E' stata aperta un'inchiesta pervolontario. La donna, già trasferita in una struttura protetta, malgrado l'età avanzata, nei prossimi giorni dovrà affrontare impegni a dir poco gravosi: essere interrogata, e sottoporsi a un esame neuropsichiatrico....

