Panchina Roma | si pensa a Benitez | anche il Marsiglia sulle sue tracce

Panchina Roma - per i bookie è Gasperini il tecnico in pole : Panchina Roma – Si sta per concludere il campionato della Roma, una stagione deludente per il club giallorosso che adesso punta già alla prossima stagione. Iniziano le scommesse per il prossimo allenatore, secondo i bookie si avvicina sempre di più l’arrivo di Gasperini. Secondo gli analisti di Stanleybet la quota del tecnico dell’Atalanta è nettamente diminuita, l’arrivo di Gasperini alla Roma si gioca a 2,00, è a ...

Panchina Roma : Gasperini e Giampaolo i più quotati : Gasperini e Giampaolo sono in corsa per la Panchina della Roma, i due hanno fatto capire che ascolteranno eventuali proposte Gasperini sempre più vicino alla Panchina della Roma: gli analisti di Stanleybet hanno fatto calare drasticamente la quota abbinata all’attuale tecnico dell’Atalanta, che oggi si gioca a 2,00. Relativamente vicino, a 4,00, spiega Agipronews, c’è solo Marco Giampaolo, seguito da Sarri a 5,00. ...

Panchina Roma - salgono le quotazioni di Gasperini : sorpassati Marco Giampaolo e Maurizio Sarri : Dopo la delusione arrivata in finale di Coppa Italia, Gasperini si interroga sul proprio futuro che potrebbe essere sulla Panchina della Roma Dopo la finale di Coppa Italia contro la Lazio all’Olimpico, anche nei prossimi mesi Roma potrebbe diventare la città decisiva per Gian Piero Gasperini. Tra gli analisti si rafforza l’idea che il tecnico dell’Atalanta sarà il prossimo allenatore dei giallorossi e anche in quota ...

Boniek lancia una frecciata alla Juve - poi il messaggio sulla Panchina della Roma : “Da tifoso direi che la Roma ha vinto giocando bene, pero’ la Juventus e’ gia’ appagata, non spinge troppo sull’acceleratore e non ha messo in campo la giusta cattiveria. E, grazie alle parate di Mirante, ha conquistato un successo importante per l’accesso in Europa”. Sono le dichiarazioni ai microfoni di Radio anch’io Sport su Rai Radio 1, dell’ex attaccante di Roma e Juventus Zbigniew ...

Roma-Juventus 0-0 Diretta Ranieri sceglie il 4-3-3 con Zaniolo - Nzonzi e Pellegrini. In Panchina De Rossi : Va in scena di domenica sera alle ore 20.30 il big match della 36esima giornata di campionato tra Roma e Juventus. I capitolini cercano i tre punti per dimenticare la non positiva prestazione col...

Roma-Juventus - ore 20.30 Diretta Ranieri sceglie il 4-3-3 con Zaniolo - Nzonzi e Pellegrini. In Panchina De Rossi : Va in scena di domenica sera alle ore 20.30 il big match della 36esima giornata di campionato tra Roma e Juventus. I capitolini cercano i tre punti per dimenticare la non positiva prestazione col...

Panchina Roma - dopo il no di Conte i bookies puntano ad un altro nome : Per giorni è stato vicino alla Panchina della Roma, ma il futuro di Antonio Conte sembra essere lontano dalla capitale. Così i giallorossi, che proveranno fino all’ultimo a conquistare una complessa qualificazione in Champions League, pensano anche al prossimo anno. dopo il no dell’ex Ct della Nazionale, il nome nuovo secondo i bookies è quello che porta a Marco Giampaolo: il tecnico della Sampdoria è salito in cima al ...

Conte dice no alla Roma - Panchina è una incognita : Non sara' Antonio Conte il prossimo allenatore della Roma. "Oggi le condizioni non ci sono ma penso un giorno, prima o poi, io andro' ad allenare" i giallorossi ha confessato l'ex ct azzurro a 'La Gazzetta dello Sport', dando l'impressione di non aver ritenuto all'altezza delle proprie ambizioni il progetto presentatogli dalla societa' di James Pallotta. Il 'no grazie' di Conte impone quindi alla dirigenza di Trigoria (e al consulente personale ...

Roma - due nomi su tutti per la Panchina : In casa Roma è saltata definitivamente la pista Antonio Conte per la panchina della prossima stagione. Secondo Sky Sport, la dirigenza del club giallorosso vuole puntare adesso sui nomi di Gian Piero Gasperini e Maurizio Sarri , allenatori rispettivamente di Atalanta e Chelsea.

Roma - non solo Conte sul taccuino di Pallotta : spunta un altro nome clamoroso per la Panchina giallorossa : Stando a quanto riferito dai media francesi, la società giallorossa avrebbe contattato Mourinho per offrirgli la panchina della Roma Non c’è solo Antonio Conte nella lista dei grandi allenatori accostati alla Roma, nelle ultime ore una clamorosa indiscrezione arriva infatti dalla Francia. Stando a quanto scrive L’Equipe, la Roma sta trattando con José Mourinho. AFP/LaPresse Secondo il quotidiano transalpino, lo Special One ...

Panchina Roma - altra pazza idea oltre a Conte : nome importante per la prossima stagione [DETTAGLI] : Il mercato degli allenatori, in questo periodo, impazza molto di più di quello dei calciatori. Anche le italiane interessate. A parte il Napoli, infatti, tutte le big potrebbero conoscere novità in Panchina nella prossima stagione, nonostante in alcuni casi filtri il contrario. Tra queste c’è la Roma che, dopo l’esonero di Di Francesco e l’arrivo di Ranieri, deve ancora capire se confermare il tecnico ex Leicester o ...

Calciomercato Roma - Capello : 'Conte sulla Panchina giallorossa può fare grandi cose' : ... l'ultimo a vincere lo scudetto a Roma nel 2001: "La squadra è buona e con due acquisti giusti può fare davvero qualcosa d'importante " ha dichiarato a Sky Sport - Ci sono dei giovani di qualità, ...

Calciomercato Roma : Antonio Conte tra le possibili scelte per la Panchina giallorossa : Dopo la condivisione di alcune foto che ritraggono l'ex commissario tecnico della Nazionale, del Chelsea e della Juventus Antonio Conte, all'aeroporto di Fiumicino, i tifosi giallorossi hanno subito pensato in grande, accostando la sua figura a quella del prossimo allenatore della squadra della Capitale. Le parole di Francesco Totti ''Antonio Conte è un vincente e in questi giorni si sta parlando moltissimo del suo avvicinamento a Roma, ma ...