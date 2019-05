Panchina Juventus | il tecnico allontana i bianconeri | “Voglio restare”

Panchina Juventus - Sacchi ha il suo personale “favorito” : Arrigo Sacchi è stato interpellato in merito al futuro della Panchina della Juventus, futuro che a breve verrà svelato ”Guardiola? È un genio“. Così, a margine di una conferenza in Federcalcio a Roma, l’ex tecnico del Milan e della nazionale italiana, Arrigo Sacchi. A chi gli ha chiesto un commento sulla possibilità che Pep Guardiola possa allenare la Juventus dalla prossima stagione, ha aggiunto: ”Non so, chiedete ...

Panchina Juventus - il “listone” si assottiglia : un altro tecnico si tira fuori dalla corsa : Juventus, la corsa per la Panchina dopo l’addio di Massimiliano Allegri già annunciato, prosegue senza sosta: Agnelli registra il defilarsi di uno dei papabili Juventus alla ricerca del profilo migliore per la Panchina dopo aver annunciato l’addio di Massimiliano Allegri a fine stagione. Tanti i nomi fatti in queste ore, alcuni dei quali si sono defilati dalla corsa. Uno di questi, che recentemente ha fatto sapere di non essere ...

Cristiano Ronaldo starebbe sponsorizzando Mourihno per la Panchina della Juventus : L'attesa principale per i tifosi bianconeri riguarda ovviamente la scelta della dirigenza sul prossimo tecnico che guiderà la Juventus la prossima stagione. Di indiscrezioni ne arrivano molteplici, con diversi pareri contrastanti fra i vari media sportivi. Alcuni di questi sostengono che Agnelli sarebbe pronto ad affidare la guida tecnica ad un allenatore internazionale, con Guardiola, Klopp, Pochettino e Deschamps come possibili candidati, ...

Allenatore Juventus - 10 indizi che fanno sognare Jürgen Klopp sulla Panchina bianconera : Allenatore Juventus – Sono ore caldissime in casa Juventus, il club bianconero è alla ricerca del nuovo Allenatore dopo l’addio con il tecnico Massimiliano Allegri, termina un ciclo importante ma adesso dovrebbe aprirsene un altro e che si preannuncia ancora più vincente. Sì perchè la Juventus ha intenzione di regalarsi un Allenatore top, il migliore al momento in circolazione e che porta un nome ed un cognome: Jurgen Klopp. ...

Panchina Juventus – Continua la ricerca del nuovo allenatore bianconero. Paratici, Nedved e Agnelli stanno valutando più piste, per un salto decisivo dal punto di vista europeo: dunque il campo si restringe a Guardiola, Pochettino, Sarri o Mourinho. Sui primi due arrivano conferme importanti. La Juventus è a lavoro per trovare il sostituto di Massimiliano Allegri. Stando alle ultime

Panchina Juventus - Deschamps si tira fuori : “il mio futuro è legato alla Francia - è tutto molto chiaro” : Intervenuto in conferenza stampa, il commissario tecnico francese ha sottolineato come non sarà lui il sostituto di Massimiliano Allegri Una volta terminata la gara del Ferraris tra Sampdoria e Juventus, il ciclo di Allegri sulla Panchina bianconero sarà definitivamente concluso. Il suo sostituto non è stato ancora individuato, ma sicuramente non sarà Didier Deschamps. AFP/LaPresse L’attuale commissario tecnico della Francia ha ...

Panchina Juventus - le parole di Paratici : “Idee molto chiare” : Qualche giorno fa l’annuncio dell’addio di Allegri, poi la conferenza stampa e l’ultima davanti ai tifosi juventini ieri sera insieme a Barzagli. Ora per la dirigenza bianconera è il momento di iniziare a pensare al nuovo allenatore. Tanti nomi, valutazioni, idee. “Ci vuole pazienza, stiamo facendo le nostre valutazioni ma abbiamo le idee molto chiare“. Lo dice il Ds Fabio Paratici, queste le sue parole dopo ...

Panchina Juventus – Vinto lo scudetto da tempo, in casa Juventus tiene banco la questione legata al nuovo tecnico dopo l'annuncio ufficiale della separazione da Massimiliano Allegri dopo cinque anni di successi. Ormai è già iniziato il toto allenatore, con tanti nomi sul taccuino del presidente Agnelli oltre che dei dirigenti Paratici e Nedved. Leggi anche: Scambio Allegri-Sarri, con l'ex

Per la Panchina della Juventus si rafforzerebbero le candidature di Sarri e Inzaghi : La Juventus e i suoi tifosi ieri sera, durante i festeggiamenti per la conquista dell'ottavo scudetto consecutivo, hanno salutato Massimiliano Allegri che dalla prossima stagione non occuperà più la panchina bianconera. Tra commozione, felicità e nostalgia è già ora di pensare al nuovo tecnico, e a tal proposito sembra che la dirigenza già da marzo abbia cominciato a seguire diverse piste, tra cui quelle che portavano a Zinedine Zidane e Pep ...

Panchina Juventus - Guardiola si allontana ancora : pronto un nuovo contratto : Lui ha già pubblicamente confermato che non andrà via, allontanando le voci che lo vorrebbero come prossimo allenatore della Juventus. Ma il Manchester City ha intenzione di tenersi stretto Pep Guardiola a prescindere dalle parole che, i fatti recenti lo insegnano, non sempre corrispondono a certezza. Secondo i media inglesi, quindi, la società fresca campione d’Inghilterra avrebbe l’obiettivo di trovare un accordo per ...

Panchina Juventus – Nelle ore immediatamente successive alla conferenza stampa con cui il presidente Andrea Agnelli e il tecnico Massimiliano Allegri hanno annunciato la chiusura dell'era del livornese sulla Panchina della Juventus impazzano le voci sul prossimo tecnico bianconero che avrà il duro compito di confermarsi in Italia e puntare ancora più in alto in Europa. Da tempo ormai i

Juventus : Inzaghi e Gasperini in lizza per la Panchina? E Guardiola… : Dopo la scelta della Juventus di interrompere il rapporto con Massimiliano Allegri, la società bianconera cerca il nuovo allenatore per la prossima stagioneJuventus / ALLEGRI / AGNELLI / Inzaghi / Gasperini – Dopo il terremoto di ieri, con la notizia clamorosa del divorzio tra Massimiliano Allegri e la Juventus, dopo 5 anni di successi e di qualche delusione, la “Vecchia Signora” del futuro è già partita alla ricerca del nuovo ...

Panchina Juventus – La Panchina bianconera sembra essere destinata ad un grande giro di nomi. Il sogno resta Guardiola ma occhio agli outsider. Deschamps e Pochettino sembrano più lontani rispetto a Sarri, che per ingaggio e tempi potrebbe essere il profilo adatto. Se Guardiola ieri si è tirato fuori dalla corsa, il tecnico toscano invece

Panchina Juventus – Oggi è una data importante per il popolo bianconero, è stata annunciata la fine dell'era Allegri alla Juventus. Il tecnico toscano non sarà più sulla Panchina bianconera il prossimo anno, dopo 5 anni 11 trofei tra cui anche due finali di Champions, Max "abdica". Si chiuderà al termine di questa stagione dopo