Pamela Prati vittima di plagio | ' Mi hanno servito su un piatto d' argento la favola'

Pamela Prati - Selvaggia Lucarelli picchia duro : "Indifendibile" - il video con cui la inchioda : "Ci siamo guardati negli occhi e innamorati". Pamela Prati ha detto delle balle, come questa a Mara Venier. Sul caso del finto marito Mark Caltagirone, la showgirl a Verissimo oggi ammette che non esiste. Un mese fa a Domenica In diceva di averlo visto. "Credo fermamente che Pamela Prati, all’inizio

Pamela Prati demolita da Roberto D'Agostino : "Condizioni economiche terribili - cosa la ha rovinata" : Il caso Pamela Prati e il suo ormai ufficialmente finto matrimonio continuano a tenere banco. Ne parla anche Roberto D'Agostino a Mattino Cinque, dove ha svelato clamorosi retroscena sulla vicenda che coinvolge la showgirl sarda, Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo. Come mai tutta questa messins

Caso Prati - tutta la verità di Pamela a Verissimo : “Con Mark Caltagirone ci scambiavamo foto intime - non l’ho mai sentito perché era in Siria”. Ma Silvia Toffanin non le crede : Dopo che la sua manager Eliana Michelazzo ha rivelato a “Live – Non è la D’Urso” che Mark Caltagirone non esiste confermando i sospetti sempre più insistenti sul fatto che la storia del matrimonio di Pamela Prati fosse tutta un’invenzione, ora è stata la stessa showgirl sarda a raccontare la sua verità su quanto accaduto in un’intervista a Verissimo in onda sabato pomeriggio. “L’ultima volta che sono venuta ...

Pamela Prati : «Solo in questi giorni ho capito che Mark non esiste. Donna Pamela e Eliana forse sono d’accordo - ho visto il bene che si vogliono» : Pamela Prati e Silvia Toffanin “Solo in questi giorni ho capito che Mark non esiste”. Questa la confessione sconcertante (e curiosa) di Pamela Prati sull’identità del suo futuro sposo Mark Caltagirone. In una lunga intervista, in onda domani a Verissimo, Pamela chiude finalmente il cerchio della vicenda che ha tenuto banco negli ultimi mesi su giornali, web e tv e racconta: “L’ultima volta che sono venuta qui a Verissimo ero ancora ...

