Pamela Prati gate | Mark Caltagirone esiste! Lo scoop a Mattino 5

Pamela Prati - Marco Di Carlo a Storie italiane : "Mi hanno fatto passare per Mark Caltagirone" : Marco Di Carlo, oggi, ospite a 'Storie italiane', ha raccontato, altri retroscena sul Pratiful, il caso mediatico che, nelle ultime settimane, sta tenendo banco nei vari salotti televisivi:prosegui la letturaPamela Prati, Marco Di Carlo a Storie italiane: "Mi hanno fatto passare per Mark Caltagirone" pubblicato su Gossipblog.it 24 maggio 2019 11:43.

Verissimo - Pamela Prati messa all'angolo : "Adesso deve tirare fuori quel nome" : "Sono stata plagiata dalle agenti. Mark Caltagirone non esiste, non l'ho mai visto, lo avrei incontrato il giorno delle nozze". Lo dice Pamela Prati a Silvia Toffanin nel corso di un'intervista a Verissimo, nella quale confessa che Mark Caltagirone, il suo promesso sposo e l'amore della sua vita, a

Caso Prati - Pamela e la confessione a Verissimo : “Non ho mai visto Mark - né l’ho mai sentito al telefono. L’avrei incontrato il giorno delle nozze” : Sabato Pamela Prati tornerà per la terza volta a Verissimo, l’intervista in onda su Canale 5 sarà una vera e propria confessione. La showgirl sarda nel corso della registrazione ha infatti ammesso che Mark Caltagirone, l’imprenditore di cui parlava come futuro sposo, in realtà non esiste. Il sito Dagospia fa sapere che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip avrebbe poi raccontato in lacrime di essere stata plagiata dalle due ...

Roberto D'Agostino : "Pamela Prati - Eliana Michelazzo e la Perricciolo complici" (video) : Roberto D'Agostino, stamattina, ha rilasciato una lunga intervista a 'Mattino 5', per chiarire, finalmente, il Prati gate dopo le ultime scottanti rivelazioni della showgirl sarda (domani a 'Verissimo') e della sua ex agente, Eliana Michelazzo (a 'Live Non è la D'Urso'):prosegui la letturaRoberto D'Agostino: "Pamela Prati, Eliana Michelazzo e la Perricciolo complici" (video) pubblicato su Gossipblog.it 24 maggio 2019 10:27.

Ecco Tutte Le Menzogne di Pamela Prati in 30 anni di Carriera! : Credete che il matrimonio fantasma di Pamela Prati con Mark Caltagirone fosse l’unica bugia detta dalla showgirl sarda? Preparatevi perchè la lista è davvero lunga! Scopriamo insieme gli altarini! Pamela Prati: da vincitrice del concorso di Miss Universo ad attrice al fianco di James Bond! Cosa c’è di vero in tutto questo? Pamela Prati in questi giorni è sulla bocca di tutti. Anche la stessa Maria De Filippi ha cercato di fare una ...

Pamela Prati - ricordate la foto di ‘Mark Caltagirone’ mostrata solo a Silvia Toffanin? Ecco chi era : Il ‘Pamela Prati – Gate’ è crollato. Tutto il castello di bugie su Mark Caltagirone è crollato. Dopo settimane trascorse a difendere strenuamente la sua storia d’amore e il matrimonio con un uomo che nessuno ha mai visto – nemmeno lei, stando poi a quanto è emerso – la ex stella del Bagaglino cambia versione. Lo fa nello studio di Verissimo, nella puntata che vedremo in onda sabato 25 maggio. Quello stesso studio in cui due sabati fa era apparsa ...

