Pace fiscale | ecco cosa rottamare entro il 31 maggio 2019

Pace fiscale - ultimi controlli per chiudere le liti con le Entrate : Versamenti entro il 31 maggio per aderire alla chiusura agevolata delle liti pendenti, per chi ha commesso errori formali o per chi ha ricevuto un controllo della Guardia di finanza. Ecco gli accorgimenti e le regole da rispettare...

Pace fiscale - rottamazione-ter per 16 miliardi di debiti. E arriva la proroga : La corsa alla presentazione delle domande di adesione alla terza edizione della sanatoria delle cartelle esattoriali (con la cancellazione di sanzioni e interessi) e al saldo e stralcio (per le persone in difficoltà con Isee fino a 20mila euro) ha riguardato quasi 1,7 milioni di contribuenti per un controvalore di 16 miliardi di euro. A trainare le adesioni la possibilità di versare fino a un massimo di 18 rate in 5 anni. ...

Pace fiscale : sanatoria fiscale errori formali - cos’è e come funziona : Pace fiscale: sanatoria fiscale errori formali, cos’è e come funziona Importanti novità sul fronte della Pace fiscale, con la circolare n. 11/E dell’Agenzia delle Entrate diffusa lo scorso 15 maggio 2019 che va a fornire chiarimenti e indicazioni sulla definizione agevolata degli errori formali, con riferimento all’art. 9 del DL n. 119/2018. Il suddetto articolo, infatti, prevede la possibilità di definire “le irregolarità, le ...

Pace fiscale : sanatoria errori formali di 200 euro - come accedere in tempo : Pace fiscale: sanatoria errori formali di 200 euro, come accedere in tempo Con una recente circolare, l 11/E del 15 maggio 2019, l’Agenzia delle Entrate precisa quali sono le violazioni che sarà possibile regolarizzare attraverso la sanatoria e quali, invece, sono escluse dalla Pace fiscale. Pace fiscale: chi può accedere alla sanatoria Potranno accedere alla definizione agevolata tutti quei contribuenti che hanno necessità di ...

Pace fiscale : istruzioni per sanare le violazioni formali - la circolare : Ancora chiarimenti in materia di Pace fiscale, nello specifico sulla sanatoria delle violazioni formali. L’Agenzia delle entrate ha diffuso lo scorso 15 maggio una circolare esplicativa, con le istruzioni per sanare le irregolarità formali in Dichiarazione dei redditi. Il decreto 119/2018 collegato alla Legge di bilancio 2019, ha dato vita alla sanatoria per errori formali commessi. A questo proposito è anche arrivato il provvedimento del ...

Pace fiscale - sanatoria da 200 euro per gli errori 'formali' : come funziona : I contribuenti hanno la possibilità di sanare errori ed omissioni pagando 200 euro per ogni anno da condonare: ecco tutto...

Pace fiscale per sempre - successo clamoroso e grande ripartenza : Stando alle dichiarazioni di Massimo Bitonci , sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze, MEF ,, l'orientamento del Governo giallo-verde è infatti quello di riaprire i termini della ...

Condono : cancellate 5.000.000 di cartelle - con la Pace fiscale 1 - 7 milioni di adesioni : milioni di contribuenti hanno aderito alla cosiddetta pace fiscale per mettersi in regola con il fisco. L’Agenzia delle Entrate Riscossione invece ha cestinato e annullato milioni di cartelle per molti contribuenti senza che questi ultimi abbiano dovuto presentare alcuna domanda. I numeri sono altisonanti per quanto riguarda i provvedimenti di sanatoria con il Fisco che il governo a guida leghista e grillina ha varato tra legge di Bilancio e ...

Fisco - 1 - 7 milioni le richieste per la Pace fiscale : ... Massimo Garavaglia, e il sottosegretario all'Economia, Massimo Bitonci . I due esponenti di governo hanno poi confermato che l'esecutivo sta varando un emendamento al dl crescita per riaprire i ...

Pace fiscale - in arrivo proroga per la rottamazione : più tempo per saldare il debito con il Fisco : La Pace fiscale e, di conseguenza, la rottamazione ter dovrebbero essere prolungate, fino a ottobre, con un emendamento al decreto crescita. Ad annunciarlo è stato il sottosegretario all'Economia, Massimo Bitonci, che ha spiegato che la possibilità di saldare il proprio debito con il Fisco verrà rinnovata per i prossimi mesi.Continua a leggere

Cartelle esattoriali - Rottamazione Ter/ Salvini 'rivendica' successo Pace Fiscale : Cartelle esattoriali, nuova Rottamazione ter per i Comuni. Salvini rivendica il successo della Pace Fiscale, Aduc lo contesta

ROTTAMAZIONE TER CARTELLE ESATTORIALI/ La Pace fiscale locale e la domanda sul Pd : ROTTAMAZIONE ter CARTELLE ESATTORIALI. C'è attesa per la proroga della Pace fiscale, che intanto viene allargata anche agli enti locali