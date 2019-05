Pac-Man in campo contro lo spreco di cibo | da una scuola di Verbania il progetto di

Le due manifestazioni sulla strage di CaPaci. Distanti tra loro : Le polemiche politiche non hanno risparmiato le cerimonie in memoria di Giovanni Falcone. A Palermo, accanto ai lenzuoli con gli slogan contro la mafia, ne sono comparsi alcuni contro Matteo Salvini e il sindaco Leoluca Orlando ha lasciato uno dei luoghi delle commemorazioni per non essere presente insieme al leader della Lega. "Un siciliano che vota Lega è un siciliano che non conosce o non rispetta la propria storia. Un siciliano ...

Falcone - contromanifestazione a CaPaci : aspre polemiche : Raffaello Binelli Libera (da Facebook) Sit-in alla "Casina No Mafia", il luogo dal quale fu innescato l’ordigno della strage di Capaci, dove oggi si è svolto un incontro con alcune studentesche. C'erano anche Claudio Fava (presidente Antimafia Sicilia) e don Lugi Ciotti Nel giorno in cui si ricorda la strage in cui perse la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie e gli agenti della scorta, nell'aula bunker dell'Ucciardone, a ...

Giovanni Falcone - i misteri della strage di CaPaci 27 anni dopo. L’esplosivo - i mandanti - una donna nel commando : Sulla carta è la”più ovvia“delle stragi. Il nemico numero uno di Cosa nostra ucciso da Cosa nostra. E invece di ovvio nella strage di Capaci c’è poco, molto poco. In 27 anni si sono celebrati quattro processi, con più di venti mafiosi condannati all’ergastolo. Un quarto di secolo d’indagini ha ricostruito passo passo la fase esecutiva dell’Attentatuni, il più grande attentato della storia di Cosa ...

Mafia : domani Conte a CaPaci e via D'Amelio ricorda Falcone e Borsellino : Roma, 22 mag. (AdnKronos) - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, domani sarà a Palermo in occasione del 27/mo anniversario della strage di Capaci. Alle 9 a Capaci deporrà una corona d’alloro sotto la Stele dedicata al giudice Giovanni Falcone e agli uomini della sua scorta. Quindi visiterà i

Buon compleanno Pac Man! - articolo : Per qualcuno sarà difficile ricordare il primo incontro con Pac-Man, viste le tante apparizioni e incursioni su questa o quella console. Se si potesse richiamare in un istante, e facilmente, ogni sua singola rinascita... Che fosse in una veste nuova, o nel suo solito abito da gala(ga), probabilmente la prima sensazione che proveremmo un po' tutti sarebbe quella di vicinanza, anzi appartenenza, ad una grande famiglia videoludica. Pac-Man non è ...

Falcone : Sinistra Comune - 'noi alla manifestazione di CaPaci' : Palermo, 22 mag. (AdnKronos) - Sinistra Comune aderisce all'appello dell'Anpi e dell'Arci e parteciperà domani, 23 maggio, alla manifestazione che si terrà alla casina 'No mafia' di Capaci. Nel pomeriggio, dalle 16, "come sempre senza alcun simbolo, si daranno appuntamento in via Notarbartolo all'an

Pacchi esplosivi ai magistrati. Smantellata rete di anarchici : Luca Fazzo Tre in manette: il Ros li ha intercettati per mesi e sta per incastrare l'intera struttura. Torinesi, invii da Genova Milano - «Sono stufa di tutta questa roba, voglio mettere le bombe. Un anarchico, da vecchio cosa fa?». Più di un trattato di sociologia, a spiegare come nell'Italia del terzo millennio si arrivi a mandare lettere esplosive pensando di riparare a chissà quale torto, basta l'intercettazione in cui Natascia ...

Mandarono Pacchi bomba ai pm; arrestati 3 anarchici a Torino : Luca Fazzo Si tratta di Giuseppe Bruna, Robert Firozpol e Natascia Savio Morte a chi indaga sulle violenze estremiste, a chi cerca di mettere fine ai vandalismi e alla guerriglia contro l'Alta velocità ferroviaria. Per avere scavato sul mondo dell'eversione anarchica, due PM torinesi, Rinaudo e Sparagna, ricevettero lettere esplosive che solo per caso non ebbero conseguenze letali e una busta analoga venne mandata a Santi Consolo, ...

Berlusconi : governo in mano a incaPaci : 14.15 Alle elezioni di marzo 2018 "abbiamo consegnato l'Italia a degli incapaci", che "non hanno mai lavorato" e che, "in molti casi, non sono neanche laureati". Lo ha detto il leader di Forza Italia, Berlusconi, alla trasmissione 'Orario continuato' in onda su Telelombardia. Poi:"Non so come mai Giorgia Meloni sia arrivata a dire quelle cose. Solo un centrodestra unito può vincere le elezioni, lo sa bene. Capisco che ha un partito piccolo e ...

Gira sempre con il manganello! Vigilante sPacca la testa a un clochard : Il Vigilante ha picchiato il senzatetto con un estintore. La vittima dormiva in un sottoscala di un ospedale. E' stato massacrato di botte con un estintore, arrestato Alessio Rizzuti, 40 anni, è accusato di tentato omicidio aggravato. Un fatto accaduto al policlinico Umberto I, nella Città Universitaria. Vittima un clochard romano finito in prognosi riservata.-- Ci sono volute sei settimane di indagini per far scattare le manette: ieri ...

Mantova - uccise i suoi due figli : assolta perché incaPace di intendere e volere : uccise prima Kim, la figlia più piccola, di due anni, soffocandola con un cuscino, poi Lorenzo Zeus, il maschietto di cinque anni, con una coltellata al cuore, per poi rivolgere la lama contro se stessa, ma senza riuscire nell'intento di sopprimersi. assolta perché ritenuta totalmente incapace di intendere e volere al momento del duplice infanticidio: Antonella Barbieri, la mamma di 41 anni che due anni fa uccise i figli, non andrà in ...

Mike Adams : ”Ci sfamano di veleno.Cibo progettato per toglierci la caPacità di pensare” : Le scoperte di Mike Adams,ricercatore indipendente,sul cibo immesso nella grande distribuzione alimentare, promosso qualche mese fa dall’Expo, fanno mettere le mani nei capelli Bisogna chiedersi perchè in ogni prodotto… L'articolo Mike Adams:”Ci sfamano di veleno.Cibo progettato per toglierci la capacità di pensare” proviene da Essere-Informati.it.