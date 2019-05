Ordine dei Medici di Napoli e provincia | “Flash mob al Pellegrini”

Ordine dei Medici di Napoli : “Siglata al Pascale l’Alleanza Mondiale Oncologica in Rete” : Siglata al Pascale l’Alleanza Mondiale Oncologica in Rete. Silvestro Scotti: «Iniziativa meritoria che vede centri oncologici di tutto il mondo uniti per garantire le migliori terapie possibili a chi lotta contro il cancro». «La firma di oggi suggella un nuovo importante patto per la salute dei cittadini, contribuendo a garantire ai pazienti campani e non solo le migliori terapie disponibili nella lotta al male del secolo: il cancro. Come ...

Striscione contro Salvini - il sindacato dei vigili del fuoco scrive al prefetto : "Ordine arrivato da molto in alto" : Ma il comandante dei vigili del fuoco di Bergamo spiega: "Intervento tecnico deciso dalla questura"

AIDECO organizza i percorsi di formazione in collaborazione con l’Ordine dei Farmacisti di Roma : Il ruolo del farmacista negli ultimi anni ha subito una vera e propria evoluzione. Inizialmente ricopriva il ruolo di esperto del farmaco e dei prodotti della salute, ora però è diventato un punto di riferimento a cui il consumatore si rivolge sempre più spesso, anche per problematiche comuni, in particolare in ambito dermo-cosmetico. Questo settore negli ultimi anni, ha subito una forte evoluzione, mettendo a disposizione del mercato prodotti ...

Nick Mason dei Pink Floyd Comandante dell’Ordine dell’Impero Britannico : “Sono onorato” (foto) : Il batterista Nick Mason dei Pink Floyd ha ottenuto un CBE direttamente dal principe William il 2 maggio con una cerimonia tenutasi a Buckingham Palace. Il merito che i reali d'Inghilterra gli hanno riconosciuto è stato quello dei servigi resi alla musica britannica, e la notizia fa quasi sorridere, se consideriamo che poco tempo fa Robert Smith dei Cure aveva inveito proprio contro alcuni dei suoi colleghi che accettano onorificenze. L'acronimo ...

Vincenza Truppo : "Francesco Noce usa l'Ordine dei Medici per aiutare politicamente la figlia" : Era organizzata dall' associazione Scienza & Vita che aveva richiesto anche il patrocinio dell'ordine degli Infermieri. Chi poteva immaginare che in seguito sarebbero capitati tutti quei fatti ...

Carcare : passa l'Ordine del giorno sull'Area di Crisi Industriale Complessa proposta dei consiglieri di minoranza : Concordemente alla proposta formulata dai consiglieri di minoranza di Cairo Democratica anche i consiglieri di minoranza del Comune di Carcare hanno presentato l'ordine del giorno sull'Area di Crisi ...

Emmanuel Macron : "Da parte dei gilet gialli anche richieste giuste - ma ora in Francia torni l'Ordine" : Emmanuel Macron ha cominciato la sua conferenza stampa - la prima del mandato - annunciando "un nuovo atto della Repubblica" e parlando subito del "movimento inedito", quello dei gilet gialli, che da 5 mesi agita il paese. "Ci sono state richieste contraddittorie, la protesta è stata strumentalizzata ci sono stati antisemitismo, omofobia, attacchi contro le istituzioni, i giornalisti, le forze dell'ordine. Ma non voglio che la deriva di ...

Consiglio dei ministri slitta alle 19. Decreto crescita non è all’Ordine del giorno - ma sarà esaminato : Il Consiglio dei ministri è slittato dalle 18 alle 19. All’ordine del giorno non c’è il Decreto crescita, in queste ore terreno di scontro tra M5s e Lega anche per la misura cosiddetta “Salva Roma” che dovrebbe trovare spazio al suo interno. Il provvedimento sarà comunque sul tavolo del Cdm e verrà esaminato ‘fuori sacco’ perché già approvato il 4 aprile scorso con la formula “salvo intese” e, solo ...

Il consiglio dei ministri slitta alle 19 - il decreto Crescita non è nell'Ordine del giorno : slitta il consiglio dei ministri che si riunirà alle 19. nell'ordine del giorno non figura il decreto Crescita ma il provvedimento, approvato 'salvo intese' il 4 aprile scorso, dovrebbe approdare sul tavolo della riunione di governo per il varo definitivo. Il decreto, che ormai ha assunto la forma di un vero e proprio 'omnibus', e che insieme allo Sblocca cantieri dovrebbe sostenere la Crescita del Pil per lo 0,1 per cento, ...

Assessore radiato - Ordine dei medici denuncia i pm : Si apre un nuovo fronte in Emilia-Romagna nella battaglia sulle ambulanze senza medici a bordo che ha portato alla radiazione dall'albo dell'Assessore regionale alle Politiche per la Salute, Sergio Venturi. Con un atto che ha pochi precedenti, il presidente dell'ordine di Bologna, Giancarlo Pizza, ha denunciato il procuratore capo Giuseppe Amato e il pm Flavio Lazzarini alla Procura di Ancona, competente per i reati eventualmente commessi da ...

L’Ordine dei medici anti-eutanasia e anti-Parlamento : Filippo Anelli ritiene che se anche il Parlamento approvasse la legalizzazione dell’eutanasia, i medici dovrebbero infischiarsene e rifiutarsi di fornire al paziente l’assistenza per morire senza soffrire. Ora vi starete chiedendo chi è, o chi si crede di essere, Filippo Anelli. Ebbene, Anelli è il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli Odontoiatri. E la sua non è una battuta informale, ma ...

Campania - i conti della Sanità tornano in Ordine. Ma il prezzo del commissariamento è sulle spalle dei malati : Al momento non ci sono le condizioni perché la Sanità nella Regione Campania esca dal commissariamento. Questa la conclusione a cui si è giunti al termine del tavolo di monitoraggio congiunto tra il ministero dell’Economia e il ministero della Salute, dove il governatore Vincenzo De Luca ha illustrato gli obiettivi raggiunti con il piano di rientro. Ospedali pubblici chiusi, posti letto insufficienti e un blocco del turn over che ha lasciato le ...

Alda D’Eusanio contro l’Isola dei Famosi : «Non mi sono divertita - avevamo l’Ordine di non parlare. Il caso Fogli una delle cose più disumane e vergognose che abbia mai visto» : Alda D'Eusanio - Isola dei Famosi 2019 L’Isola dei Famosi 2019 ha ormai chiuso i battenti ma qualche strascico l’ha lasciato. Alda D’Eusanio, una delle opinioniste della trasmissione, a distanza di una settimana dalla finale ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. La conduttrice è intervenuta durante la trasmissione L’Italia s’è Desta su Radio Cusano Campus, dove ha recriminato il poco spazio ...

Alda D’Eusanio contro l’Isola dei Famosi : «Non mi sono divertita - avevamo l’Ordine di non parlare. Il caso Fogli una delle cose più disumane e vergognose che abbia mai visto» : Alda D'Eusanio - Isola dei Famosi 2019 L’Isola dei Famosi 2019 ha ormai chiuso i battenti ma qualche strascico l’ha lasciato. Alda D’Eusanio, una delle opinioniste della trasmissione, a distanza di una settimana dalla finale ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. La conduttrice è intervenuta durante la trasmissione L’Italia s’è Desta su Radio Cusano Campus, dove ha recriminato il poco spazio ...