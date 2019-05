Orbassano | restano gravi le condizioni della bimba nata con cesareo d’urgenza Caccia al

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2019)moltoledi Sofia, laieri all’ospedale Cto di Torino con un. La madre era stata investita da un piratastrada ad(Torino). La figlia nell’incidente ha subito un brutto trauma fetale ed è ricoverata in terapia intensiva neole al Sant’Anna. Alla bambina, come riferisce TorinoToday, viene fatto un trattamento di ipotermia e la prognosi resta riservata. Cronaca Di F. Q., 19enne investita da auto pirata viene fatta partorire d’urgenza: la neoè grave La madre Elena, sinti 19enne, ha riportato una frattura alla clavicola ed un taglio al sopracciglio. Per precauzione è ancora ricoverata all’ospedale Cto dove le verrà effettuata una tac. Nella giordi venerdì 24 maggio verrà trasferita al Sant’Anna per ...

