Orange Is the New Black | il teaser dell' ultima stagione

(Di venerdì 24 maggio 2019) Elisabetta Esposito Tutto pronto per la settima edi "Is the New": ecco iltrailer che è stato diffuso da Netflix ieri “Is the New” giunge alla fine: il 26 luglio Netflix rilascerà sulla propria piattaforma streaming la settima edi unae prime serie prodotte. È stato diffuso ieri iltrailer. Nel filmato si vedono alcunee protagoniste mentre cantano la sigla “You’ve Got Time” di Regina Spektor. Le attrici che compaiono sono Uzo Adouba (Suzanne «Occhi pazzi»), Adrienne C. Moore (Cindy/Tova), Dascha Polanco (Dayanara), Danielle Brooks (Taystee), Taylor Schilling (Piper), Laura Prepon (Alex), Jackie Cruz (Flaca), Diane Guerrero (Maritza), Natasha Lyonne (Nicky), Kate Mulgrew (Red). Sfocata sullo sfondo, alla fine del trailer, appare anche Yael Stone (Lorna), mentre in un ...

