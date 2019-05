Olimpiadi 2026 | report Cio Milano-Cortina soddisfa tutti criteri

Olimpiadi invernali 2026 - il Cio spinge per Milano-Cortina : “Soddisfa i criteri - luoghi iconici - forte sostegno pubblico” : Italia-Svezia 1-0: per usare una metafora calcistica, la candidatura di Milano-Cortina alle Olimpiadi invernali 2026 è davanti a fine primo tempo. A dare questo piccolo, ma prezioso vantaggio sulla rivale Stoccolma è la relazione della Commissione di valutazione del Cio sulle due candidature. Quella italiana “Soddisfa tutti i criteri”, ha un “forte sostegno di Coni, governo e privati”, offre “luoghi iconici e un’esperienza indimenticabile per ...

Il Comitato Olimpico Internazionale ha promosso la candidatura di Milano-Cortina per le Olimpiadi invernali del 2026 : Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha promosso la candidatura congiunta di Milano-Cortina per le Olimpiadi invernali del 2026. «Gli elementi chiave per qualsiasi Olimpiade di successo includono un chiara visione allineata agli obiettivi di sviluppo a lungo termine, un solido piano di azione,

Olimpiadi Invernali 2026 : il report del CIO promuove la candidatura di Milano-Cortina : Sono lusinghiere le novità sul fronte Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Il report pubblicato oggi dalla commissione di valutazione del CIO sulla candidatura italiana per organizzare i Giochi ha riscosso dei riscontri positivi e quindi si può guardare con ottimismo al 23 giugno a Losanna, dove si deciderà la sede tra quella della Bel Paese e Stoccolma (Svezia). “Gli elementi chiave per qualsiasi Olimpiade di successo includono un ...

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Luca Zaia : “Abbiamo il più bel progetto - una squadra compatta e i cittadini dalla nostra parte” : Luca Zaia, Governatore del Veneto, si è detto molto fiducioso all’ANSA circa l’esito dell’assegnazione delle Olimpiadi Invernali del 2026 a Milano-Cortina, candidatura in lizza con Stoccolma (Svezia). Zaia ha infatti affermato: “La sensazione è positiva, siamo in finale e lo dedico a tutti quelli che mi dicevano che avevo sbagliato a presentare la domanda e che era una presa in giro“. Il 24 giugno ci sarà la ...

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Giovanni Malagò : “Fino al 24 giugno ogni giorno bisogna stare sul pezzo” : Giovanni Malagò sorride a denti stretti: il numero uno dello sport italiano si è detto fiducioso sulla candidatura di Milano-Cortina per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali del 2026, in attesa della relazione della commissione di valutazione, che tra pochi giorni sarà sulla scrivania del Presidente del CONI. Malagò ha parlato oggi all’ANSA: “Sono ottimista, ma bisogna essere prudenti, e da qui al 24 giugno ogni giorno ...

Olimpiadi 2026 - Malagò : obiettivo 24 giugno - partita da vincere : Olimpiadi 2026, Malagò: Il traguardo è il 24 giugno, 40 giorni davanti dobbiamo portare Milano Cortina ai Giochi olimpici e paralimpici invernali

Olimpiadi 2026 - si decide al fotofinish : scende in pista Tomba : Giancarlo Giorgetti, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo Sport, ndr , ha detto che sarò io. L'amministratore delegato, invece, sarà un manager con skills internazionali ...

Olimpiadi 2026 - Malago spinge Milano-Cortina 'Squadra compatta - se vinciamo io capo comitato : Perché oltre alle ricadute che già conosciamo, dobbiamo fare in modo che le Olimpiadi abbiano un effetto di promozione su tutto il mondo sportivo, che deve essere sempre più accessibile a tutti, in ...

Olimpiadi 2026 : Giorgetti : nostro punto di forza è sostegno popolare : "La gente italiana vuole le Olimpiadi: questo e' il punto di forza di Milano-Cortina". Queste le parole del sottosegretario a presidenza del Consiglio

Olimpiadi Invernali 2026 - Giovanni Malagò rivela : “Alberto Tomba sarà il nostro testimonial a Losanna per la candidatura di Milano-Cortina” : Il 24 giugno si avvicina. A Losanna (Svizzera) si deciderà a chi spetti ospitare i prossimi Giochi Olimpici Invernali 2026. La candidatura di Milano-Cortina sembra avere i favori del pronostico anche se nelle ultime settimane il sostegno politico del governo svedese nei confronti di Stoccolma ha rafforzato la posizione della città scandinava. Fatta questa premessa, il presidente del Coni Giovanni Malagò ha annunciato che nella cerimonia, che ...

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Giovanni Malagò : “Se si vince vincono tutti - se si perde ci sarà invece il capro espiatorio” : “La vittoria ha molti padri, la sconfitta è orfana“: potrebbe riassumersi così il monito di Giovanni Malagò alla vigilia di una giornata molto importante per quanto concerne la candidatura olimpica per il 2026 di Milano-Cortina. Domani infatti ci sarà la presentazione ufficiale del dossier italiano. Domani mattina, alle ore 9.30 (e fino alle ore 10.00) il presidente del CONI sarà impegnato nella conference call Roma-Brisbane (Gold ...

Olimpiadi 2026 - fra Milano e Stoccolma sfida infinita : Milano, 6 maggio 2019 - Un 'altra tappa intermedia verso il traguardo finale. Il sindaco Giuseppe Sala avverte che domani è prevista « una conference call con il Cio , il Comitato olimpico ...