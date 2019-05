Oggi si vota in Irlanda e Repubblica Ceca per le elezioni europee

Elezioni europee 2019 al via : Oggi si vota in Olanda e Regno Unito - nonostante la Brexit : Sono iniziate ufficialmente le Elezioni europee. oggi si vota in Olanda e Regno Unito, nonostante la Brexit, rimandata a fine ottobre. I Paesi Bassi eleggeranno 26 eurodeputati, i britannici 73. Domani si vota in Irlanda e Repubblica Ceca, sabato in Slovacchia, Lettonia e Malta e domenica in tutti gli altri Paesi, compresa l'Italia.

Elisa Isoardi/ "Votavo Salvini perché lo amavo - ma Oggi..." e sul famoso selfie... : Elisa Isoardi stava per diventare una first lady, proprio perché compagna di un quasi primo ministro, Matteo Salvini, ecco le ultime dichiarazioni.

Sarre/Saint-Pierre - dopo le prove generali Oggi si vota il divorzio Aosta - Oggi - i due comuni discuteranno nei rispettivi Consigli il ... : Messaggio di intenzione politica, che però fa il paio con quella più squisitamente amministrativa: "L'invito è mettere mano alla legge 6 " sempre il Primo cittadino di Saint-Pierre ", ed il Celva ci ...

Elezioni in Sudafrica - Oggi si vota per Presidenziali e Parlamentari - : In 27 milioni alle urne per eleggere i membri dell'Assemblea Nazionale, delle assemblee provinciali e un nuovo presidente. Il favorito è l'uscente Cyril Ramaphosa, leader del partito African national ...

Oggi si vota a Panama : I favoriti, nel paese noto per il canale e i per "Panama Papers", sono Laurentio Cortizo, di centrosinistra, e Romulo Roux, di centrodestra

Amministrative - Oggi si vota in 34 comuni siciliani : oggi quasi mezzo milione di elettori e' chiamato al voto in Sicilia, dalle 7 alle 23, per eleggere sindaci e consiglieri in 34 comuni, compreso Caltanissetta, l'unico capoluogo di provincia che andra' alle urne e dove si votera', come in altri 6 comuni, con il maggioritario a doppio turno: l'eventuale ballottaggio (necessario se nessuno dei candidati ottiene almeno il 40% di consensi) si svolgera' il 12 maggio. Negli altri 27 comuni, con ...

Se si votasse Oggi alle Europee : un sondaggio dell'Istituto Demopolis : Se si votasse per le Politiche, la Lega - pur perdendo circa un punto e mezzo nell'ultimo mese - sarebbe oggi primo partito con il 31%; in lieve ripresa appare il Movimento 5 Stelle, attestato al 23,5%: sono i dati che emergono dal Barometro Politico di aprile dell'Istituto Demopolis. Il PD di Zingaretti, in crescita dopo le primarie, registra un freno nel consenso, attestandosi al 20%; Forza Italia otterrebbe poco più del 9%, Fratelli d'Italia ...

Oggi si vota in Finlandia : Il partito di Halla-aho ha guadagnato consensi anche grazie a un recente caso di cronaca in cui alcuni migranti sono stati arrestati con l'accusa di aver violentato delle ragazze minorenni, una ...

Oggi si vota in Finlandia : Il centrosinistra potrebbe tornare al governo dopo sedici anni, ma i sondaggi danno in crescita anche gli estremisti di destra dei Veri Finlandesi

Quale sarebbe il primo partito se si votasse Oggi : Se si votasse oggi la Lega sarebbe il primo partito con il 31,9%, +0,1% rispetto alla scorsa settimana, seguito dal Movimento Cinque Stelle al 22,7% (-0,2%). E' quanto emerge da un sondaggio EMG Acqua presentato ad Agorà, su Raitre. In totale le intenzioni di voto dei partiti di governo raggiungono il 54,6%, in lievissimo calo (-0,1%) rispetto alla scorsa settimana. In discesa la percentuale complessiva per le opposizioni di centrodestra ...